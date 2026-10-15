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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 OCT 2026 | 21º
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EN VIVO | Boca recibe a Talleres buscando recuperar la sonrisa y con la chance de ser líder de la tabla anual

El Xeneize buscará una victoria que lo deje en lo más alto de la clasificación, aunque Arruabarrena podría presentar un equipo alternativo pensando en la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Hoy 19:54

Boca Juniors recibirá este viernes a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, con la posibilidad de alcanzar, al menos de manera momentánea, el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 21.30 en La Bombonera y será televisado por TNT Sports.

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