Camionero enganchó cables, tiró postes e hirió a motociclistas

Fue en el cruce de avenida Solís y Clementina Quenel Una pareja que movilizaba en moto resultó herida. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional.
Un grave accidente de tránsito ocurrió pasadas las 13 de este viernes en el cruce de avenida Solís y Clementina Quenel, donde una pareja que viajaba en motocicleta resultó con heridas de consideración.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Un camión que transportaba maquinaria vial, enganchó cables y con ello arrastró los postes, uno de los cuales cayó sobre la pareja.
Te recomendamos: Accidente fatal en el barrio Vinalar: un motociclista falleció tras el impacto con un camión
Ambos quedaron tendidos en el piso, siendo en apariencia que la mujer llevó la peor parte, ya que quedó inconsciente e inmóvil, según indicaron testigos a Diario Panorama.
Accidente Camión Solís
Ambos fueron auxiliados por personal del SEASE 107 y trasladados al hospital Regional para su atención.