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Camionero enganchó cables, tiró postes e hirió a motociclistas

Fue en el cruce de avenida Solís y Clementina Quenel Una pareja que movilizaba en moto resultó herida. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional.

Hoy 14:09

Un grave accidente de tránsito ocurrió pasadas las 13 de este viernes en el cruce de avenida Solís y Clementina Quenel, donde una pareja que viajaba en motocicleta resultó con heridas de consideración.

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Un camión que transportaba maquinaria vial, enganchó cables y con ello arrastró los postes, uno de los cuales cayó sobre la pareja.

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Ambos quedaron tendidos en el piso, siendo en apariencia que la mujer llevó la peor parte, ya que quedó inconsciente e inmóvil, según indicaron testigos a Diario Panorama.

Accidente Camión Solís Accidente Camión Solís

Ambos fueron auxiliados por personal del SEASE 107 y trasladados al hospital Regional para su atención.

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