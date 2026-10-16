Ramón Díaz rompió el silencio sobre su posible regreso a River y lanzó una frase que ilusiona a los hinchas

En medio de los rumores que lo ubican como principal candidato para dirigir al Millonario en 2027, el Pelado habló por primera vez sobre su futuro, aclaró cómo está la situación con la dirigencia y dejó una declaración que alimenta las expectativas.

Hoy 15:16

Ramón Díaz rompió el silencio sobre su posible regreso a River Plate y sus declaraciones volvieron a generar una enorme expectativa entre los hinchas del Millonario. En medio de las versiones que lo señalan como el principal candidato para asumir como entrenador en 2027, el riojano negó haber mantenido contactos con la dirigencia, aunque dejó en claro que su deseo de volver al club sigue más vigente que nunca.

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El entrenador más ganador de la historia de River habló con el periodista Hernán Castillo, en el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, de Love ST, y se refirió por primera vez a los rumores que lo vinculan con un posible reemplazo de Leonardo Ponzio, quien actualmente conduce al primer equipo de manera interina.

"Nadie habló conmigo ni con Emiliano", aseguró el Pelado, desmintiendo así las versiones que indicaban que ya existía un acuerdo verbal para concretar su regreso a Núñez.

En esa misma línea, insistió en que todavía no hubo acercamientos formales: "No se comunicaron con nosotros. Sabés cómo nos manejamos nosotros a nivel futbolístico".

La frase de Ramón Díaz que encendió la ilusión en River

Más allá de desmentir las negociaciones, Ramón Díaz dejó una declaración que no pasó inadvertida y que confirma sus intenciones de volver a dirigir al club con el que consiguió nueve títulos como entrenador.

"Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé. A River siempre quiero que le vaya bien", confesó el riojano.

Sus palabras están en sintonía con las recientes declaraciones de su hijo y colaborador, Emiliano Díaz, quien también había dejado abierta la posibilidad de regresar al Millonario para cumplir un último gran objetivo futbolístico.

De esta manera, el Pelado reconoció públicamente que rechazó una propuesta importante del fútbol brasileño mientras espera una nueva oportunidad en River, donde podría iniciar su cuarta etapa como director técnico.

Por qué Ramón Díaz aparece como el principal candidato

El escenario en River Plate cambió considerablemente durante las últimas semanas. Cuando Eduardo Coudet dejó su cargo, Ramón Díaz no figuraba entre las principales alternativas para reemplazarlo.

Sin embargo, el panorama se modificó y el histórico entrenador comenzó a ganar terreno entre los posibles candidatos para conducir al equipo en la próxima temporada.

Uno de los factores que juega a su favor es que otros técnicos que interesan en Núñez, como Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo, actualmente tienen trabajo, mientras que Ramón se encuentra disponible.

A esto se suma el pedido de numerosos hinchas, que consideran que el regreso del entrenador podría representar el comienzo de una nueva etapa deportiva.

Pese a estas circunstancias, todavía no existe una negociación oficial confirmada entre Ramón Díaz y la dirigencia de River.

El presente de Ponzio podría acelerar una decisión

Mientras crecen las versiones sobre el futuro del banco de suplentes, Leonardo Ponzio continúa al frente de River como entrenador interino, en una etapa marcada por la necesidad de conseguir resultados.

El plan inicial de la dirigencia era que el exmediocampista permaneciera en el cargo hasta el final de la temporada. Sin embargo, el empate 1-1 frente a Sarmiento de Junín complicó el panorama.

Tras ese resultado, el Millonario quedó en el octavo puesto de la tabla anual y fuera de los lugares de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026, una situación que incrementó la presión sobre el cuerpo técnico.

En ese contexto, el próximo compromiso frente a Belgrano de Córdoba podría resultar determinante para definir los pasos a seguir.

Una nueva presentación sin resultados positivos podría acelerar los tiempos de una decisión que, en principio, estaba prevista para el cierre del año.

¿Ramón Díaz puede volver a River antes de 2027?

Por el momento, tanto desde el entorno de Ramón Díaz como desde River Plate descartan que exista un acuerdo para una incorporación inmediata.

Sin embargo, el nombre del Pelado continúa ganando fuerza y su disponibilidad representa una alternativa concreta si la dirigencia decide realizar un cambio de entrenador.

El propio riojano dejó en claro que su intención es regresar al Millonario, aunque también reconoció que todavía no recibió ningún llamado para iniciar conversaciones.

Así, mientras Ponzio busca recuperar terreno en el Torneo Clausura y mantener las chances de clasificación a la Copa Libertadores 2027, Ramón Díaz espera una oportunidad que podría abrirle las puertas a su cuarto ciclo en Núñez.

La decisión todavía está en manos de River, pero el Pelado ya hizo pública su postura: quiere volver y está esperando su momento.