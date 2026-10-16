Se refuerza el servicio de testeo en los centros de salud municipal

Personal de diferentes centros de salud municipales fue capacitado y habilitado para fortalecer las tareas de prevención y detección temprana de enfermedades.

Hoy 15:26

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, llevó adelante una jornada de capacitación y la correspondiente habilitación de personal sanitario de diferentes Centros de Atención Médica Municipal (CAMM), que se incorpora al Servicio de Testeo Municipal.

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Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y promoción de la salud, ampliando la participación de los equipos sanitarios en los servicios de testeo que se brindan a la comunidad.

Durante la capacitación, el personal recibió formación y orientación sobre los procedimientos necesarios para desarrollar las tareas de testeo, haciendo hincapié en la importancia de brindar una atención responsable, segura y respetuosa a cada paciente.

Asimismo, la incorporación de nuevos integrantes permitirá fortalecer el trabajo articulado entre los distintos centros de salud municipales, favoreciendo la accesibilidad de los vecinos a los servicios de prevención y diagnóstico.

Desde la Dirección de Salud destacaron la importancia de continuar promoviendo instancias de formación y actualización profesional, que contribuyan a mejorar la calidad de atención y fortalecer las capacidades de los equipos sanitarios.

De igual manera, se remarcó que el acceso oportuno a los testeos constituye una herramienta fundamental para la detección temprana de diferentes enfermedades, permitiendo orientar a los pacientes y facilitar su acompañamiento dentro del sistema de salud.

Estas acciones forman parte de las políticas de salud pública impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la atención primaria, ampliar los servicios de prevención y garantizar una mayor accesibilidad a la atención sanitaria para los vecinos de la ciudad de La Banda.