El municipio realizó un operativo de limpieza y fumigación en el cementerio “La Misericordia”

El operativo busca garantizar condiciones de higiene y salubridad ante la importante concurrencia de vecinos prevista para el domingo.

Hoy 15:29

La Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad de La Banda llevó adelante el jueves un operativo integral de limpieza y fumigación en el cementerio municipal “La Misericordia”, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas ante la gran concurrencia de visitantes prevista para el próximo domingo, con motivo de la celebración del “Día de la Madre”.

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Según se informó, los trabajos forman parte de las acciones destinadas a garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad en el predio, teniendo en cuenta la importante afluencia de vecinos que se acercarán al cementerio para recordar a sus seres queridos.

En este contexto, desde el municipio también recomendaron a los visitantes evitar dejar floreros con agua, ya que pueden convertirse en criaderos de larvas de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

De esta manera, se busca promover la prevención y el compromiso de la comunidad para reducir los riesgos sanitarios y contribuir al cuidado de la salud pública.