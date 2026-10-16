El emotivo mensaje de Vélez para despedir a Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN

El club de Liniers expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su reconocido hincha y socio.

Hoy 15:47

El Club Atlético Vélez Sarsfield expresó su profundo dolor por el fallecimiento de Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN y eltrece, quien murió este viernes a los 58 años, tras sufrir un paro cardíaco en su vivienda del barrio porteño de Versalles.

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La noticia provocó una fuerte conmoción tanto en el mundo del periodismo como en la comunidad del Fortín, institución de la que Confessore era socio y a la que estaba vinculado desde hacía varios años.

A través de un emotivo comunicado publicado en sus canales oficiales, Vélez despidió al meteorólogo y destacó su trayectoria profesional, su calidad humana y el cariño que mantenía por el club.

“Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios”, expresó la institución.

El vínculo de Fernando Confessore con Vélez Sarsfield

Más allá de su reconocida carrera en los medios de comunicación, Fernando Confessore mantenía una relación muy cercana con Vélez, donde solía participar de distintas actividades.

El meteorólogo era un visitante habitual del Polideportivo del club de Liniers, especialmente de la pista de atletismo y la pileta, espacios que frecuentaba durante su tiempo libre.

Su vínculo con la institución también estaba relacionado con su hija Julieta Confessore, quien surgió de las divisiones formativas del vóley femenino de Vélez.

La joven llegó a integrar el plantel de División de Honor y participó de importantes conquistas deportivas defendiendo la camiseta del Fortín.

Desde el club destacaron especialmente esta relación familiar y recordaron a Confessore como un socio querido y cercano a la vida cotidiana de la institución.

La emotiva despedida de Vélez al meteorólogo

En su comunicado oficial, Vélez Sarsfield también dedicó unas palabras a la extensa trayectoria profesional del periodista, quien se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la meteorología televisiva argentina.

Durante más de tres décadas, Confessore desarrolló su carrera principalmente en Todo Noticias (TN) y Canal Trece, donde se destacó por su capacidad para explicar los fenómenos climáticos de manera clara y cercana.

Además, mantuvo una importante presencia en las redes sociales, donde compartía información meteorológica y respondía consultas de sus seguidores.

“Fernando se destacó por su claridad para comunicar, su profesionalismo y su cercanía con el público”, resaltó el club en su mensaje.

La institución también expresó su acompañamiento a la familia del meteorólogo, especialmente a su esposa Paula y sus hijas Julieta, Candela y Jimena.

“Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia”, concluyó el comunicado.

El comunicado completo de Vélez por la muerte de Fernando Confessore

“El Club Atlético Vélez Sarsfield expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Fernando Confessore, quien falleció esta madrugada a sus 58 años.

Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, Fernando se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la meteorología televisiva. Durante más de tres décadas desarrolló su labor profesional, principalmente en las pantallas de Todo Noticias (TN) y Canal Trece, además de una fuerte presencia en redes sociales donde profundizó su labor y resultó una fuente consulta constante sobre las condiciones climáticas. Fernando se destacó por su claridad para comunicar, su profesionalismo y su cercanía con el público.

Más allá de su reconocida carrera, Fernando era socio de Vélez, solía decir presente en el Polideportivo para disfrutar de la pista de atletismo y la pileta. Era padre de Julieta Confessore, jugadora surgida del Vóley Femenino del Club, quien integró la División de Honor y fue parte de importantes conquistas deportivas con la camiseta fortinera.

Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios y acompaña especialmente a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, a su esposa Paula y a sus seres queridos en este difícil momento.

Desde Vélez hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.

Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia”.