Escándalo del celular en la Primera Nacional: la AFA sancionó a 11 integrantes de All Boys tras el polémico arbitraje

El Tribunal de Disciplina dio a conocer los castigos por los incidentes ocurridos ante Godoy Cruz, cuando el árbitro Nicolás Lamolina cambió un fallo luego de observar una jugada en un teléfono

Hoy 16:19

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las sanciones contra 11 integrantes de All Boys por el escándalo ocurrido durante el partido frente a Godoy Cruz, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional 2026. El episodio generó una fuerte polémica después de que el árbitro Nicolás Lamolina revirtiera un penal sancionado tras observar imágenes de la jugada en un teléfono celular que le acercaron los futbolistas del conjunto local.

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El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió aplicar suspensiones de una y dos fechas, además de multas económicas, a jugadores, miembros del cuerpo técnico y auxiliares del club de Floresta que estuvieron involucrados en los incidentes.

Las medidas llegan en un momento delicado para All Boys, que afronta la recta final del campeonato con la necesidad de sumar puntos para evitar caer en la zona de descenso.

Los jugadores y colaboradores de All Boys que fueron suspendidos

Entre los futbolistas sancionados aparecen Matías Ezequiel Rodríguez y Lionel Román Jara, quienes recibieron dos fechas de suspensión por su participación en los hechos.

Por su parte, el defensor Iván Matías Zafarana deberá cumplir una fecha de suspensión.

El fallo también alcanzó a integrantes del cuerpo técnico y del personal auxiliar. En ese sentido, el kinesiólogo Agustín Prego, el auxiliar Héctor Capurro y Marcelo Alberto Pascutti, integrante del cuerpo técnico, fueron sancionados con dos partidos de suspensión cada uno.

Estas ausencias representan un nuevo problema para el equipo de Floresta, que deberá afrontar compromisos importantes en la lucha por mantenerse en la Primera Nacional.

Las multas económicas que dispuso la AFA

Además de las suspensiones deportivas, el Tribunal de Disciplina estableció sanciones para otros cinco integrantes del cuerpo técnico y del personal auxiliar de All Boys.

La resolución contempla la posibilidad de sustituir una fecha de suspensión por una multa de $840.000.

Los alcanzados por esta disposición son:

Jorge Fabián Nardozza, entrenador.

Ignacio Javier Cardoso, preparador físico.

Maximiliano Ezequiel Luzzi, preparador físico.

Emiliano Alexis Díaz, auxiliar.

Luis Brandán, auxiliar.

De esta manera, la AFA aplicó medidas disciplinarias a un total de 11 integrantes de All Boys, entre futbolistas, entrenadores y colaboradores.

Cómo fue el escándalo del celular que hizo cambiar de decisión al árbitro

El episodio ocurrió durante el encuentro entre All Boys y Godoy Cruz, disputado en el estadio Islas Malvinas, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

La polémica comenzó cuando el árbitro Nicolás Lamolina sancionó un penal a favor del conjunto mendocino, luego de una barrida del defensor Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez.

Sin embargo, los futbolistas de All Boys protestaron la decisión al considerar que la infracción se había producido fuera del área.

En medio de los reclamos, los jugadores locales le acercaron un teléfono celular al árbitro con imágenes de la jugada, en un intento por demostrar que la falta no debía sancionarse con un penal.

Después de observar el video y tras 22 minutos de discusiones y protestas, Lamolina modificó su decisión y concedió un tiro libre en lugar del penal.

La determinación provocó una enorme repercusión, debido a que el encuentro no contaba con un sistema oficial de revisión mediante videoarbitraje.

Finalmente, Godoy Cruz desperdició el tiro libre y el partido terminó 0-0, en un desenlace que quedó marcado por la controversia arbitral.

All Boys afrontará el cierre del campeonato con bajas importantes

Las sanciones llegan en un momento determinante para el conjunto de Floresta, que todavía tiene por delante compromisos importantes en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional.

Con cuatro jornadas por disputar, All Boys deberá reorganizar su plantel y cuerpo técnico para afrontar las suspensiones establecidas por el Tribunal de Disciplina.

El episodio dejó una de las imágenes más insólitas de la temporada: un árbitro que cambió una decisión después de observar un video en el celular de los propios futbolistas.

Ahora, con las sanciones oficializadas, la AFA dio una respuesta disciplinaria al escándalo, mientras All Boys buscará dejar atrás la polémica y concentrarse en asegurar su continuidad en la categoría.