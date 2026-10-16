Accidente fatal en el barrio Vinalar: un motociclista falleció tras el impacto con un camión

Fue en la intersección de la avenida Pioneros y Santiago Corvalán, en el barrio El Vinalar, punto de competencia de la Comisaría Comunitaria Nº 45.

Hoy 12:58

Un motociclista falleció luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la zona sur de la Capital. El joven falleció en el hospital Regional Dr. Ramon Carrillo.

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El hecho vial se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana de este viernes, en la intersección de la avenida Pioneros y Santiago Corvalán, en el barrio El Vinalar, punto de competencia de la Comisaría Comunitaria Nº 45, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3 (Zona Sur).

Por causas que se tratan de determinar, en el lugar colisionaron un camión chasis con cabina Dimex modelo 551-250 y un motovehículo Corven Energy 110 c.c. de color celeste -patente A04 4FDW-.

De acuerdo con lo informado por los uniformados que acudieron al procedimiento, el transporte de mayor porte era conducido por Bruno Ruiz, de 23 años y residente en la Capital. Según manifestó Ruiz a los efectivos que circulaba por calle Santiago Corvalán en sentido norte a sur cuando, al arribar al cruce con Pioneros y, por motivos que son objeto de peritaje, colisionó con la motocicleta, la cual transitaba en sentido oeste a este.

Fallecimiento en el hospital Regional Dr. Ramón Carrillo

A raíz de la violencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones graves. Por lo que fue trasladado de inmediato al hospital Regional Dr. Ramón Carrillo por el personal del SEASE 107.

Pese a los esfuerzos médicos desplegados en el nosocomio cabecera, se constató el deceso del masculino. Hasta el momento, el cuerpo permanece registrado en calidad de NN, a la espera de las pericias pertinentes para confirmar formalmente su filiación.