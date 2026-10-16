La Selección Argentina confirmó sus próximos amistosos: enfrentará a Uruguay y Costa Rica

La Albiceleste jugará el 13 de noviembre en Buenos Aires ante la Celeste y cuatro días después se medirá con Costa Rica en Córdoba. Serán los primeros compromisos de la era post Messi.

Hoy 12:30

La Selección Argentina ya tiene confirmados sus próximos compromisos para la fecha FIFA de noviembre: se enfrentará a Uruguay y Costa Rica en dos amistosos que se disputarán en suelo argentino.

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El primer encuentro será ante la Celeste, el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata. Si bien la sede ya fue anunciada, todavía resta la confirmación oficial del estadio, aunque La Bombonera aparece como principal posibilidad.

Cuatro días más tarde, el 17 de noviembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Costa Rica en Córdoba. El partido se disputaría en el estadio Mario Alberto Kempes.

El comienzo de una nueva etapa

Los dos amistosos marcarán además el inicio de la era post Lionel Messi en la Selección Argentina, luego de que el capitán pusiera fin a su histórico ciclo con la camiseta albiceleste.

De esta manera, Scaloni comenzará a trabajar en una nueva etapa del seleccionado, con la mirada puesta en la renovación del plantel y en los próximos desafíos internacionales.

Argentina cerrará así su calendario de 2026 con dos partidos como local, primero ante uno de sus clásicos rivales sudamericanos y luego frente al conjunto centroamericano.