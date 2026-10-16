El clima en Santiago del Estero para este viernes 16 de octubre de 2026: anuncian una jornada con 20° de máxima y probabilidades de chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con probabilidad de precipitaciones durante la tarde. Para el sábado se prevé un leve ascenso de la temperatura, aunque continuará el tiempo fresco.

Hoy 01:43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 16 de octubre una jornada con abundante nubosidad, temperaturas frescas y probabilidad de chaparrones en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.

Sin embargo, las condiciones podrían cambiar durante la tarde, cuando se esperan chaparrones aislados, con probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 10% y el 40%. Para la noche, el organismo prevé nuevamente cielo mayormente nublado y bajas posibilidades de precipitaciones.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante las primeras horas del día, mientras que hacia la tarde y la noche aumentarán a valores de entre 13 y 22 km/h. No se anuncian ráfagas significativas.

¿Cómo estará el tiempo el sábado en Santiago del Estero?

Para el sábado 17 de octubre, el SMN anticipa que las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 14°C y una máxima de 20°C.

De esta manera, el inicio del fin de semana estará marcado por temperaturas similares a las del viernes, con un leve descenso de la mínima y sin un repunte significativo del calor.

El pronóstico extendido del organismo nacional indica que para el domingo 18 de octubre, cuando se celebra el Día de la Madre, se espera una mínima de 14°C y una máxima de 23°C, lo que marcaría el comienzo de una recuperación gradual de las temperaturas en la provincia.