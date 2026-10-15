Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

La conductora habló brevemente con Pilar Smith y le manifestó que necesita recuperar la tranquilidad y mantener distancia de la exposición mediática. La ruptura se conoció apenas 27 días después de su casamiento.

Hoy 16:21

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones, luego de que la pareja confirmara el final de su relación a menos de un mes de haber pasado por el registro civil. En medio de las versiones que circularon sobre los motivos de la ruptura, la conductora mantuvo una breve conversación con la periodista Pilar Smith, a quien le expresó su malestar por la exposición pública.

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Según contó la panelista en LAM (América TV), Prandi le manifestó que, por el momento, no quiere brindar entrevistas y que necesita recuperar su paz. Sin embargo, una de las palabras que más llamó la atención durante el programa fue la que habría utilizado para describir cómo atraviesa este momento.

“Me dijo que por ahora no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz, que está avergonzada. Esto me lo repitió varias veces”, relató Pilar Smith al reconstruir la conversación que mantuvo con la conductora.

Cuando en el estudio le preguntaron a qué se refería con ese sentimiento, la periodista explicó que el malestar estaría relacionado con la situación en general y con la repercusión que adquirió su vida privada.

“Me siento avergonzada”, habría repetido Prandi, de acuerdo con el testimonio de Smith.

Una separación a 27 días del casamiento

La noticia sorprendió por la cercanía entre el casamiento y la ruptura. Julieta Prandi y Emanuel Ortega habían formalizado su relación en el registro civil apenas 27 días antes de que la conductora anunciara el final del vínculo.

La confirmación llegó el lunes 12 de octubre, a través de una historia publicada por Prandi en su cuenta de Instagram. Desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar la decisión.

Entre las especulaciones que trascendieron en los programas de espectáculos aparecieron versiones sobre una presunta infidelidad y supuestos conflictos previos. También se mencionaron posibles desacuerdos y escenas de celos. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis fue confirmada públicamente por los protagonistas, que evitaron brindar detalles sobre las razones de la separación.

Durante el debate en LAM, una de las hipótesis planteadas fue que Prandi podría haberse anticipado a la difusión de información sobre la crisis sentimental.

“Puede ser que ella tuviese miedo de que saliera algo, de que no se la viera y quedar mal parada. Entonces, se adelantó”, consideró Smith al analizar la decisión de la conductora de comunicar la ruptura.

Se trata, no obstante, de una interpretación expresada durante el programa y no de un motivo confirmado por la modelo.

El viaje que tenían planeado como luna de miel

Otro de los datos que llamó la atención fue el viaje que la pareja tenía organizado para realizar después del casamiento. Según contaron en el ciclo de América TV, la salida estaba prevista para el mismo lunes en que se conoció la separación.

Tras el final de la relación, Prandi decidió mantener el plan, aunque viajará sola. La intención sería tomar distancia de la exposición mediática y encontrar un espacio de tranquilidad en medio de los días difíciles que atraviesa.

“El lunes, además, iba de luna de miel. Ahora necesita irse de viaje sola”, señalaron durante el programa.

La decisión se conoce luego de varias jornadas en las que la ruptura ocupó un lugar central en los medios y en las redes sociales. Por el momento, la conductora optó por no profundizar públicamente sobre lo ocurrido y pidió preservar su intimidad.

Emanuel Ortega también pidió preservar su intimidad

Por su parte, Emanuel Ortega también fue consultado por la separación por un cronista del programa SQP, de América TV.

En ese intercambio, el músico pidió que se respetara su privacidad y reconoció que no atraviesa un buen momento. Sus declaraciones llegaron mientras continuaban circulando versiones sobre una posible infidelidad y otros conflictos que habrían afectado el vínculo.

Hasta ahora, ninguno de los dos brindó una explicación detallada sobre las circunstancias que llevaron al final de la relación.

Durante el debate televisivo también se mencionó que a Prandi le habría molestado que se instalara la idea de que ella había presionado a Ortega para concretar el casamiento. En el programa recordaron que ambos llevaban cerca de seis años juntos y que su vínculo había comenzado durante la pandemia, luego de un contacto a través de las redes sociales.

Sin embargo, tampoco hubo una confirmación pública de esa versión ni de los supuestos desacuerdos que habrían atravesado la pareja.

Por ahora, Julieta Prandi eligió tomar distancia de las entrevistas y priorizar su tranquilidad, mientras que Emanuel Ortega también pidió reserva sobre su vida privada. La separación, que se conoció apenas 27 días después de su casamiento, sigue generando repercusiones, aunque los motivos de la ruptura permanecen sin aclararse.