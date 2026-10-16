Reconocida catedrática analizó el compromiso interinstitucional frente al dolor de las infancias y adolescencias

La actividad estuvo dirigida a magistrados, funcionarios, efectores del Sistema Integral de Protección Integral, docentes y público interesado en la temática.

Hoy 00:11

La Dra. Mercedes Miniccelli fue la disertante en la jornada "Escuchar, alojar y proteger: el compromiso interinstitucional frente al dolor de las infancias y adolescencias contemporáneas, propuesta concretada en modalidad híbrida, presencial en el Salón de Usos Múltiples y virtual para los Centros Judiciales de interior de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, la especialista compartió el estrado con las Dra. Carolina Agüero y Miriam Nallar, coordinadora del Centro Único de Adopción (RUA) del Poder Judicial y la secretaria de Niñez Adolescencia y Familia de la provincia, respectivamente, quienes agradecieron a la disertante, al Superior Tribunal de Justicia y el Centro Único de Capacitación, por hacer posible este encuentro.

En el comienzo de su exposición, la Dra. Minicelli dijo: "Para mí es un honor estar aquí y agradezco la invitación. En algún momento pensamos que era una idea que había que sostener, de reunir espacios y en aquel momento, el debate era ¿qué podemos hacer juntos?. Y resulta que las niñas y niños son los mismos que transitan por los distintos escenarios, según sean sus circunstancias de vida".

Más adelante, expresó que "la infancia no son los niños, son nuestras creencias respecto de los niños. Qué es lo que planificamos en una ciudad para un niño: ¿hay plazas o no, son habitables?, ¿hay clubes, centros recreativos, jardines maternales?. ¿Qué hacen las mujeres cuando van a trabajar, dónde quedan los niños?. ¿Quien está a cargo de la crianza de los niños?, que no necesariamente la llevan adelante las madres y los padres".

En ese sentido, acotó: "Por eso digo que las reinas no crían a sus hijos, porque tienen nodrizas y, sin embargo, nosotros pedimos, sobre todo a las mujeres más pobres, que estén a cargo de sus siete hijos, que además trabajen y los lleven a terapia, cada uno en un día distinto de la semana y ahí hay un problema porque entra en el orden de lo incumplible y cuando entra en ese orden, es una madre que no tiene competencia para sostener la crianza de los hijos. En ese caso, tiene que intervenir niñez, que tiene que tomar una medida excepcional para que esos niños puedan ir al psicólogo".

"Esto es parte, continuó, de los discursos contemporáneos, que tanto daño hacen a todos los equipos que están a cargo porque llevan adelante propuestas que son incumplibles y luego sufren los efectos de lo incumplible. Mientras tanto, niñas y niños siguen boyando y el tratamiento social que hacemos, implica que, a veces seamos veintisiete profesionales interviniendo, no sólo para que nada se modifique sino que la situación empeore".

Es menester mencionar que Minicelli es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario. Fundadora y directora de la Red Interuniversitaria Internacional INFEIES (Estudios e investigaciones interdisciplinarias en Infancias e Instituciones. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y autora de distintas obras.