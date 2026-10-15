Boca recibe a Talleres buscando recuperar la sonrisa y con la chance de ser líder de la tabla anual

El Xeneize buscará una victoria que lo deje en lo más alto de la clasificación, aunque Arruabarrena podría presentar un equipo alternativo pensando en la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

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Boca Juniors recibirá este viernes a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, con la posibilidad de alcanzar, al menos de manera momentánea, el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 21.30 en La Bombonera y será televisado por TNT Sports.

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena llega a este compromiso en la segunda posición de la tabla anual, con 51 puntos, apenas uno por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera con 52 unidades.

De esta manera, una victoria frente a Talleres le permitiría al Xeneize superar al conjunto mendocino y quedar transitoriamente en lo más alto de una clasificación que, al finalizar la temporada, consagrará al Campeón de Liga.

Sin embargo, el entrenador deberá administrar las cargas físicas de sus jugadores, ya que Boca también tiene por delante un compromiso decisivo en el plano internacional.

Boca prepara un equipo alternativo pensando en Vasco da Gama

El Xeneize viene de sufrir una derrota por 1-0 frente a Vasco da Gama, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, disputado en La Bombonera.

Ese resultado puso fin a una racha invicta de 17 partidos, que había comenzado a principios de agosto con un empate 2-2 frente a Newell's.

Ahora, Boca deberá afrontar la revancha el próximo martes 20 de octubre en el estadio Maracaná, donde estará obligado a revertir la desventaja para conseguir su clasificación a la final continental.

Por este motivo, Arruabarrena analiza presentar una formación mixta ante Talleres, con varios habituales suplentes y algunos futbolistas que buscarán ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

La intención es preservar a los jugadores más importantes para el duelo en Brasil, sin descuidar la posibilidad de sumar tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura.

Talleres llega golpeado y necesita reaccionar

Por su parte, Talleres de Córdoba atraviesa una realidad muy diferente a la de su rival.

El conjunto dirigido por Omar De Felippe se encuentra en el último puesto de la Zona A, con apenas nueve puntos, y tiene prácticamente comprometidas sus posibilidades de acceder a los playoffs del campeonato.

La T intentará aprovechar las posibles modificaciones en la formación de Boca para conseguir un resultado positivo en La Bombonera y mejorar su presente en la recta final del torneo.

Las posibles formaciones de Boca y Talleres

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Ángel Romero y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres de Córdoba: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Rick Morais, Thiago Baroni y Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Boca vs. Talleres: hora, TV y árbitros

Partido: Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba.

Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona A, fecha 13.

Fecha: Viernes 16 de octubre.

Hora: 21.30.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.

TV: TNT Sports.

Con dos objetivos importantes en juego, Boca buscará hacerse fuerte en La Bombonera para alcanzar la cima de la tabla anual, mientras administra sus fuerzas de cara a la revancha frente a Vasco da Gama, donde intentará mantener vivo el sueño de conquistar la Copa Sudamericana 2026.