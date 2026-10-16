Recuperan camioneta robada en La Quiaca gracias a cooperación internacional

Una camioneta Toyota SW4, robada en San Salvador, fue recuperada en La Quiaca mediante una exitosa cooperación internacional entre fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas.

Hoy 02:41

Durante la tarde del 9 de octubre, se llevó a cabo la entrega de una camioneta robada a su propietario en el paso internacional de La Quiaca, conocido como "Horacio Guzmán". Este operativo se realizó en el contexto de intensos patrullajes y permanentes labores de cooperación e intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de La Quiaca y Villazón, lo que permitió la recuperación de este vehículo de alta gama.

La camioneta, una Toyota SW4, había sido denunciada como robada el 8 de octubre en la provincia de Jujuy, Argentina. Según el Teniente Coronel Luis Fernando Cardozo Ramírez, jefe de la Policía de Villazón, "personal de la Unidad de Patrullaje y Acción Rápida (Upar Delta) inició tareas de búsqueda hasta localizar la camioneta". El oficial indicó que la información recibida sobre el vehículo de procedencia argentina fue clave para el éxito de la operación.

Los rastrillajes se realizaron en diferentes sectores de Villazón, y finalmente, la camioneta fue hallada en un área rural a aproximadamente 40 kilómetros de la frontera. Este hallazgo demuestra la efectividad de la colaboración entre las fuerzas de ambos países en la lucha contra el delito transnacional.

En el marco de esta operación, se detuvo a una persona vinculada al caso, quien tenía en su poder el rodado. El detenido había planeado desmantelar la camioneta o venderla en algún lugar de Bolivia. Según las declaraciones del Teniente Coronel, "la camioneta cruzó a nuestro país por un paso ilegal", lo que complica aún más la situación del detenido.

El fiscal Alberto Mendivil también resaltó la importancia de esta colaboración internacional, afirmando que "está demostrado que hay voluntad de trabajo mancomunado" entre las fuerzas de seguridad de Argentina y Bolivia. Se espera que este caso genere un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado en la región.

Ante la pregunta de si una banda delictiva dedicada al robo de camionetas de alta gama opera en La Quiaca, el fiscal Mendivil aseguró que se han realizado varios allanamientos en la ciudad. "Muy pronto habrá novedades, hemos secuestrado documentación para la causa", agregó, lo que sugiere que la investigación está en marcha y se están tomando acciones concretas para desmantelar posibles redes delictivas.

Este incidente subraya la necesidad de una cooperación eficaz entre las fuerzas de seguridad de países vecinos para combatir el delito y proteger a los ciudadanos. La recuperación de la camioneta robada es un claro ejemplo de cómo los esfuerzos coordinados pueden dar resultados positivos en la lucha contra el crimen.