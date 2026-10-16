Detenidos en Salta por tráfico de más de 35 kilos de cocaína

En un operativo en Salta, dos hombres fueron arrestados por transportar más de 35 kilos de cocaína ocultos en un vehículo adaptado para el contrabando.

Hoy 01:30

En un importante operativo antidrogas, dos hombres oriundos de Jujuy fueron detenidos en Salta tras ser sorprendidos mientras transportaban más de 35 kilos de clorhidrato de cocaína. Este procedimiento, llevado a cabo por efectivos del Escuadrón 22 "San Antonio de los Cobres", tuvo lugar en el empalme entre la Ruta Nacional Nº 52 y la Ruta Provincial Nº 11.

Los sospechosos viajaban en una camioneta Ford Ecosport, la cual presentaba modificaciones que despertaron las sospechas de los agentes. Gracias a una alerta previa proporcionada por la Unidad de Inteligencia Criminal "La Quiaca", se pudo llevar a cabo el control que resultó en el descubrimiento de un compartimento oculto en el vehículo.

Al inspeccionar detenidamente la camioneta, los agentes encontraron un compartimento falso tanto en la zona del baúl como debajo de los asientos. Esta detección fue posible gracias a la colaboración de testigos y el uso de herramientas de corte que permitieron abrir los paneles intervenidos.

Los resultados del operativo fueron impactantes: se extrajeron un total de 34 paquetes con forma rectangular que, tras los correspondientes peritajes de campo (Narcotest), confirmaron que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 35 kilos 180 gramos.

Además de la cocaína, durante la requisa se encontró también un paquete que contenía 155 gramos de marihuana, lo que incrementa la gravedad de la situación legal de los detenidos. Tras el hallazgo, la Fiscalía Federal de Salta tomó intervención, ordenando la detención e incomunicación de ambos ocupantes del vehículo.

La Justicia también dispuso la incautación del cargamento de drogas, del vehículo utilizado para el transporte y de dos teléfonos celulares que estaban en poder de los implicados. Este operativo subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico en la región, destacando la importancia de la inteligencia policial y la colaboración interinstitucional.