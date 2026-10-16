Investigación en Tucumán por el hallazgo de un cadáver en San Pablo

Las autoridades de Tucumán investigan la muerte de un hombre hallado en San Pablo, donde se secuestró una motocicleta y se realizan peritajes en la escena del crimen.

Hoy 01:18

Un operativo policial y judicial se llevó a cabo este jueves en la localidad de San Pablo, Tucumán, donde fue localizado el cadáver de un hombre identificado como Carlos Giménez Gallardo, de 60 años. El hallazgo se produjo sobre el denominado Camino Viejo, aproximadamente a 1,5 kilómetros de la ruta provincial 315. Este suceso ha generado una intensa investigación que involucra a la Policía de Tucumán y a la Fiscalía correspondiente.

Las autoridades, al llegar al lugar del hallazgo, encontraron una motocicleta estacionada en las cercanías del cuerpo. Al inspeccionar las pertenencias de la víctima, se constató que la llave de contacto de la moto estaba guardada en uno de los bolsillos de su campera, lo que podría ser un indicio relevante en el desarrollo de la investigación. Este hallazgo ha llevado a los investigadores a considerar diferentes hipótesis sobre las circunstancias que rodean la muerte de Giménez Gallardo.

El perímetro del área donde fue encontrado el cuerpo fue completamente acordonado para preservar la escena del crimen. Este procedimiento es esencial para garantizar que los peritos de la Fiscalía realicen su trabajo de manera efectiva, sin que se contamine la evidencia. La intervención de la Fiscalía y la Policía de Tucumán es fundamental para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del hombre.

A pesar de los esfuerzos por determinar las causas de la muerte, hasta el momento no se han establecido conclusiones definitivas. Las autoridades han indicado que no se descarta ninguna hipótesis en este caso, lo que subraya la complejidad de la investigación. Según fuentes cercanas a la investigación, se están llevando a cabo diversas pericias en el lugar para obtener más información.

El hecho ha suscitado gran interés en la comunidad local, dado que la violencia y los incidentes relacionados con la seguridad han aumentado en los últimos tiempos. La muerte de Carlos Giménez Gallardo ha abierto un debate sobre la seguridad en San Pablo y en toda la provincia de Tucumán. Los ciudadanos esperan respuestas rápidas y efectivas por parte de las autoridades.

En este contexto, se espera que la investigación avance en los próximos días, con la posibilidad de que se realicen arrestos si se identifican a los responsables de este trágico suceso. La comunidad está atenta a los desarrollos de la situación, deseando que se haga justicia por la muerte de Giménez Gallardo.