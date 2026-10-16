La Policía del Chaco realiza una histórica incautación de marihuana

La Policía del Chaco llevó a cabo un operativo histórico que resultó en la incautación de 4.927 kilos de marihuana, valorada en 1.500 millones de pesos al por mayor, destacando el compromiso del gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico.

Hoy 03:26

En un procedimiento considerado "histórico" por las autoridades locales, la Policía del Chaco logró incautar un total de 4.927 kilos de marihuana, con un valor estimado de 1.500 millones de pesos al por mayor y hasta 7.500 millones al menudeo. Este operativo, denominado ‘Carbón Verde’, fue llevado a cabo en el marco de las políticas de seguridad implementadas por el gobernador Leandro Zdero.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó la labor de las fuerzas de seguridad al afirmar que "Chaco es un terreno hostil para la droga". Esta intervención se materializó en la noche del procedimiento, cuando agentes interceptaron un camión sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 999, que había sido reportado como robado.

La intervención de la Justicia Federal fue fundamental, ya que el camión y sus ocupantes fueron trasladados a la Escuela de Policía para un análisis exhaustivo. Durante la inspección, un perro antinarcóticos llamado Perla detectó la presencia de estupefacientes, lo que condujo a la incautación del cargamento ilegal.

Los detenidos, cuya identidad no ha sido revelada, enfrentarán cargos por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La magnitud de esta incautación ha sido destacada por el ministro Matkovich, quien subrayó que el procedimiento es un reflejo del esfuerzo continuo del Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico.

Las estimaciones indican que el cargamento incautado podría alcanzar un valor de hasta 6 millones de dólares si se comercializara al por menor. Esta cifra resalta la importancia de las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad para retirar una cantidad significativa de droga de las calles.

El operativo contó con la colaboración de la Justicia Federal, a través del fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Martín Amad, y varios jueces que supervisaron las actuaciones. El ministro Matkovich agradeció la colaboración de la Justicia en este importante procedimiento que busca combatir la venta de estupefacientes en la provincia.

Asimismo, Matkovich felicitó al personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos y a todas las unidades operativas involucradas, resaltando su dedicación diaria en la lucha contra el narcotráfico y la venta de drogas en el Chaco.