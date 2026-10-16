Murió a los 58 años Fernando Confessore, uno de los históricos meteorólogos de TN

El reconocido pronosticador falleció este viernes por la madrugada tras descompensarse en su casa.

Hoy 08:07

El meteorólogo Fernando Confessore murió este viernes por la madrugada a los 58 años, luego de sufrir una descompensación en su domicilio. La noticia fue confirmada por TN, señal en la que trabajaba desde hacía más de tres décadas.

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Según las primeras informaciones, su esposa Paula llamó al 911 luego de que Confessore se descompensara de manera repentina. Personal policial comenzó a realizar maniobras de reanimación hasta la llegada del SAME, pero los médicos no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con lo informado al aire por el periodista Mario Massaccesi, Confessore habría sufrido un paro cardíaco durante la madrugada.

Una trayectoria de más de 30 años en los medios

Confessore se incorporó a Artear en diciembre de 1995 y desde entonces se convirtió en una de las caras más reconocidas de los segmentos meteorológicos de Todo Noticias y El Trece.

Además de presentar el pronóstico del tiempo, integró distintos programas de la señal y también formó parte de TN Campo, donde aportaba información meteorológica vinculada a la actividad productiva.

En los últimos años participaba de los noticieros de la franja del mediodía, entre ellos TN de 10 a 13 y Nuestra Tarde.

Antes de su llegada a la televisión, se había formado como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista.

En 1992 se recibió como pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires y entre ese año y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional, donde se desempeñó en la recepción e interpretación de imágenes satelitales.

La emotiva despedida de TN

La noticia fue comunicada durante la programación matutina por Mario Massaccesi, quien recordó a Confessore como un compañero entrañable y de perfil bajo.

“La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero nos toca de cerca. Murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore”, expresó el conductor.

Massaccesi destacó especialmente su dedicación al trabajo y el vínculo que mantenía con su familia. “Lo vamos a extrañar mucho, estaba siempre trabajando. Era un entrañable compañero”, señaló visiblemente conmovido.

También recordó que Confessore acompañó durante décadas a los televidentes con información cotidiana sobre el clima: “Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”.

Su muerte generó una profunda conmoción entre compañeros, colegas y televidentes que lo siguieron durante más de 30 años en la televisión argentina.