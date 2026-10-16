Sydney Sweeney comenzó a filmar la secuela de The Housemaid y las primeras imágenes ya generan repercusión

La actriz retomará su papel de Millie en la secuela de The Housemaid, el thriller que se convirtió en un éxito de taquilla mundial.

Hoy 08:31

Sydney Sweeney comenzó a rodar The Housemaid's Secret y las primeras fotografías de la filmación ya circulan en medios internacionales. La actriz fue fotografiada en Hoboken, Nueva Jersey, durante las grabaciones de la nueva producción de Lionsgate, que continuará la historia de La empleada, estrenada en 2025.

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Las imágenes, difundidas el jueves 15 de octubre por medios como People y Page Six, muestran a Sweeney trabajando junto a Michele Morrone, quien volverá a interpretar a Enzo, el jardinero que tuvo un papel clave en la primera película. En una de las escenas, el personaje de Morrone besa la frente de Millie, mientras ambos parecen mantener una conversación seria.

Otras fotografías muestran a la actriz durante el rodaje junto a Stephen Kalyn, una de las nuevas incorporaciones, en escenas que sugieren un vínculo cercano entre sus personajes. El material despertó interés entre los seguidores de la película, aunque todavía no se difundieron detalles completos sobre las secuencias filmadas.

Una nueva historia para Millie

En la secuela, Sweeney volverá a encarnar a Millie Calloway, una mujer con antecedentes penales que consigue trabajo como empleada doméstica y termina involucrada en situaciones inquietantes dentro de hogares de familias adineradas.

La trama estará basada en la segunda novela de la saga escrita por Freida McFadden. En la historia, Millie acepta trabajar para una mujer a la que nunca le permiten ver, pero pronto descubre que detrás de una puerta cerrada se esconden secretos capaces de poner en peligro su propia vida.

La dirección volverá a estar a cargo de Paul Feig, responsable de la primera película, mientras que Rebecca Sonnenshine retomará la adaptación del guion. Sweeney también continuará como productora ejecutiva a través de su compañía, Fifty-Fifty Films.

Kirsten Dunst se suma al elenco

Una de las principales novedades de la secuela es la incorporación de Kirsten Dunst, quien interpretará a Wendy Garrick. También formarán parte del reparto Brittany Snow, como Marybeth; Paul Anthony Kelly, en el papel de Douglas Garrick; y Stephen Kalyn, que dará vida a Brock.

Morrone regresará como Enzo, mientras que Amanda Seyfried, protagonista de la primera película como Nina Winchester, podría participar con una aparición especial. Por el momento, no se confirmó su presencia en la secuela.

La película original, basada en el primer libro de McFadden, superó los 400 millones de dólares de recaudación mundial, con un presupuesto aproximado de 35 millones. Ese resultado impulsó la adaptación de la segunda entrega literaria y consolidó las posibilidades de convertir la historia en una franquicia cinematográfica.

Cuándo se estrena

El estreno de The Housemaid's Secret está previsto para el 17 de diciembre de 2027, dos años después de la llegada de la primera película a los cines.

Con el rodaje en marcha y la incorporación de nuevas figuras al reparto, la producción buscará repetir el éxito comercial de su antecesora y ampliar el universo de Millie, un personaje que combina suspenso, secretos familiares y situaciones de peligro.