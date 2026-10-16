En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado analizó la situación del empleo, las oportunidades para las pymes vinculadas al RIGI y el impacto de la incertidumbre política sobre las decisiones de inversión.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó la coyuntura económica argentina en su habitual columna de este viernes para Radio Panorama y planteó una mirada crítica tanto sobre el discurso opositor como sobre el del Gobierno nacional. “La economía no está tan mal como dice la oposición, pero no está tan bien como dice el Gobierno. Cada uno pone su intención política”, sostuvo.

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Al referirse a los últimos datos sobre el mercado laboral, el periodista señaló que existen interpretaciones contrapuestas acerca de la evolución del empleo y puso el foco en el crecimiento del trabajo por cuenta propia y la informalidad.

“Ayer se conoció cómo está el trabajo, algunos dicen que se pierden puestos de trabajo y otros que está mejor. Los cuentapropistas subieron y aquí está la clave: bajó el blanco, subió el negro, pero subieron los cuentapropistas, y con eso el Gobierno dice que había crecido la ocupación”, expresó.

De esta manera, Granados advirtió sobre la necesidad de distinguir entre el aumento de la cantidad de personas ocupadas y la calidad de esos puestos de trabajo, en un escenario en el que la evolución del empleo registrado y las modalidades informales adquieren especial relevancia.

El RIGI y las oportunidades para las pymes

Otro de los ejes de su análisis fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las posibilidades que pueden abrir sus proyectos para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Granados destacó que las grandes inversiones requieren una red de proveedores nacionales capaces de abastecer distintos rubros. “Todo lo planteado por el RIGI necesita pymes, entre 30 y 60 pymes por emprendimiento”, señaló.

En ese marco, se refirió a la primera Ronda de Negocios RIGI, prevista para el 29 de octubre en Rosario, donde empresas proveedoras podrán establecer vínculos comerciales con representantes de grandes proyectos de minería, industria e infraestructura. Según informó el Ministerio de Economía, la convocatoria reúne a más de 1.800 proveedores y representantes de 41 compañías.

El analista también mencionó iniciativas que, según indicó, buscan replicar este tipo de encuentros en otras jurisdicciones. En ese sentido, hizo referencia a una convocatoria prevista en Catamarca durante noviembre y a otra impulsada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof para el 1 de diciembre en La Plata.

La incertidumbre política y las decisiones de inversión

En otro tramo de su columna, Granados cuestionó que la discusión electoral se haya instalado con tanta anticipación, cuando todavía falta aproximadamente un año para las próximas elecciones presidenciales.

“Lo peor que nos pasó es que se discutan las elecciones, porque falta un año. Se adelantó demasiado con dos sectores con caminos totalmente diferentes, y no es bueno para tomar una decisión a largo plazo de una inversión”, afirmó.

Para el periodista, la incertidumbre política puede convertirse en un obstáculo cuando se trata de comprometer capital en proyectos productivos que requieren previsibilidad durante varios años.

En ese sentido, diferenció las operaciones financieras de corto plazo de las inversiones destinadas a ampliar la actividad económica. “Con comprar un bono no pasa nada porque la timba financiera dura 24 horas, pero con una inversión en serio hace falta certidumbre”, sostuvo.

Granados concluyó con una evaluación que, según explicó, busca apartarse de las lecturas condicionadas por intereses partidarios: la economía argentina presenta dificultades y oportunidades que no quedan reflejadas por completo en los discursos de ninguno de los dos sectores políticos.