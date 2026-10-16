Un adolescente de 16 años atacó una escuela en Oregón: mató a cuatro personas y fue abatido

El ataque ocurrió en la Escuela Primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend. Entre las víctimas fatales hay tres niños y un docente, mientras que otras dos personas permanecen internadas en estado crítico.

Hoy 08:54

Al menos tres niños y un maestro murieron este jueves durante un tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Silver Rail, ubicada en la ciudad de Bend, Oregón, en el oeste de Estados Unidos.

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El ataque se produjo alrededor de las 13, hora local, cuando un adolescente armado ingresó al establecimiento y comenzó a disparar.

Según informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, entre las víctimas fatales se encuentran niños de 5, 8 y 11 años y un docente.

Además, un niño de 7 años y un maestro de 54 fueron trasladados a un hospital de la zona en estado crítico.

El ataque comenzó fuera de la escuela

De acuerdo con el relato policial, a las 12.59 las autoridades recibieron una primera llamada de una persona que se encontraba en un vehículo y denunció que alguien armado con un arma larga había efectuado varios disparos.

Segundos después, la central de emergencias comenzó a recibir decenas de llamados desde el interior de la escuela y el establecimiento activó el protocolo de confinamiento.

Los primeros agentes llegaron al lugar aproximadamente tres minutos después.

Según las primeras informaciones, el atacante habría disparado contra puertas que permanecían cerradas mediante mecanismos de seguridad antes de ingresar al establecimiento.

El sospechoso fue abatido

El presunto atacante tenía 16 años y aún no había sido identificado públicamente por las autoridades.

Fuentes de las fuerzas de seguridad indicaron que fue baleado por una persona que se encontraba en el lugar, aunque inicialmente la Policía señaló que todavía no estaba confirmado oficialmente quién efectuó el disparo que terminó con su vida.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y el motivo que habría llevado al adolescente a abrir fuego en la escuela.