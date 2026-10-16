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Alumnos del Colegio Agrotécnico de la localidad de Herrera partieron con un nuevo Sueño de Radio

En esta oportunidad, para disputar la final en el rubro Grupos Corales y Radioteatro.

Hoy 09:28

Partieron hacia Buenos Aires para participar de una nueva final en el concurso Sueños de Radio, de Cadena 3 Córdoba.

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En esta oportunidad, para disputar la final en el rubro Grupos Corales y Radioteatro. Cabe recordar que a principio de mes ganaron en el rubro Folklore, adjudicándose una radio para el establecimiento.

Durante estos dos días, los jóvenes, acompañados por su Rectora Karina Coria y profesores, realizarán diversas actividades, que comprenden paseos, visita a Floralis Genérica, Facultad de Derecho, puente peatonal y Museo Nacional de Bellas Artes, hasta Plaza Francia (Basílica del Pilar, Gomero histórico, Cementerio de la Recoleta), Plaza San Martín, alrededores del Palacio San Martín, Palacio Paz y calle Arroyo: las cuadras más parisinas de Buenos Aires.

La ceremonia central será a las 19 en el Teatro Politeama.

Este viernes en horas de la mañana, las actividades comenzará por Plaza de Mayo: Catedral, Cabildo, Casa Rosada y Banco Nación; luego conocerán Fragata Sarmiento y Puente de la Mujer, harán una Caminata hasta el Palacio Libertad y un Recorrido por el Palacio Libertad, para regresar al hotel y prepararse para el regreso.

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