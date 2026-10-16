Bandera Bajada inauguró la nueva oficina del Registro Civil en la sede de la comisión municipal

La flamante dependencia permitirá a los vecinos de la localidad y zonas aledañas del departamento Figueroa realizar trámites de documentación sin tener que trasladarse a la ciudad Capital o La Banda.

Hoy 10:20

Con enorme satisfacción para los vecinos de Bandera Bajada y zonas aledañas del departamento Figueroa, este jueves fue habilitada oficialmente la nueva oficina del Registro Civil de la provincia, que funcionará en la sede de la comisión municipal.

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El jefe comunal Cristian Cáseres expresó su agradecimiento al gobernador Elías Suárez y al senador Gerardo Zamora por hacer posible este anhelo de toda la comunidad, que constituía un compromiso asumido con los pobladores.

Durante esta jornada se realizó también la última etapa de capacitación del personal que estará a cargo de la dependencia, con las herramientas y el equipamiento informático provistos por el organismo provincial para la emisión de documentos, la gestión de partidas de nacimiento, los cambios de domicilio y otros trámites que podrán realizarse en esta sede.

Cáseres destacó que contar con una oficina del Registro Civil en la localidad representa un alivio para los vecinos, que hasta ahora debían trasladarse a la ciudad Capital o La Banda para realizar gestiones relacionadas con el área. Esos viajes demandaban tiempo y gastos que ya no serán necesarios.

Como primera experiencia, el personal asignado a la oficina emitió este jueves los primeros documentos de identidad, confeccionados íntegramente en la dependencia. La tarea fue celebrada como un primer paso en la puesta en funcionamiento de este servicio, surgido del trabajo articulado entre el Gobierno de la provincia y la Comisión Municipal de Bandera Bajada.