Santilli: "Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve"

El jefe de Gabinete advirtió sobre los riesgos de que la oposición regrese al poder y dé marcha atrás con muchos avances que logró el gobierno de Milei.

Hoy 10:36

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que los gobernadores provinciales deberían preocuparse ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder con Axel Kicillof como figura central. En una entrevista con Radio Mitre, vinculó ese escenario con una eventual revisión de los regímenes de promoción de inversiones, conflictos por tomas de tierras y cambios en distintas políticas sectoriales.

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“Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre la falta de acuerdos electorales consolidados entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales aliados o dialoguistas.

Santilli planteó que la continuidad de los proyectos productivos y de infraestructura podría verse afectada ante un eventual cambio de orientación política. Para fundamentar su postura, mencionó iniciativas vinculadas con la energía, la minería, el agro y la seguridad, además de las disputas por la coparticipación y las políticas sobre tierras.

“Imaginemos que el kirchnerismo vuelve y arriba Kicillof”, expresó. A partir de esa hipótesis, aludió a los cortes de calles y piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, las tomas de tierras en la Patagonia y una posible revisión de los mecanismos de promoción de inversiones.

Inversiones y acuerdos con las provincias

El jefe de Gabinete puso especial énfasis en Neuquén y Río Negro, por los proyectos relacionados con Vaca Muerta y la infraestructura para exportar hidrocarburos. “¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?”, preguntó al cuestionar la posibilidad de que se modifiquen los marcos que favorecen la llegada de capitales.

Santilli comparó el potencial energético de Neuquén con el de Abu Dabi, por sus recursos de petróleo y gas, y destacó el papel de Río Negro en la futura exportación de esa producción. También afirmó que las inversiones previstas en Punta Colorada y zonas cercanas podrían impulsar el empleo regional durante el próximo año.

En su repaso, incluyó a Córdoba, por las discusiones vinculadas con las retenciones; a Santa Fe, por la lucha contra el narcotráfico en Rosario; a San Juan, por los proyectos de cobre; y a Salta, por el desarrollo de la actividad relacionada con el litio.

“Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, afirmó.

Como ejemplo de cooperación entre distritos, mencionó un acuerdo entre Salta y Catamarca para el cobro de regalías y destacó la inauguración de una segunda planta de la compañía surcoreana Posco, que, según indicó, generará más de 1.200 puestos de trabajo.

También hizo referencia a proyectos industriales en Bahía Blanca, entre ellos una planta de urea, instalaciones para el tratamiento de gases y una planta de procesamiento de aceites. Para el funcionario, estas iniciativas representan el modelo productivo que busca impulsar la administración nacional.

Defensa del DNU 70 y reforma electoral

Durante la entrevista, Santilli celebró que la oposición no consiguiera el quórum necesario en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70. “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, sostuvo, y definió al decreto como uno de los pilares de la gestión, junto con la Ley Bases.

El funcionario defendió, entre otras medidas, la derogación de la anterior ley de alquileres, a la que atribuyó una reducción de la oferta de viviendas y un incremento de los precios. También destacó la expansión del acceso a internet satelital de Starlink en zonas rurales.

En materia electoral, manifestó su confianza en que el Congreso respaldará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuestionó la cantidad de veces que deben votar los ciudadanos en algunos distritos y afirmó que una elección primaria tiene un costo de 200 millones de dólares.

“¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, planteó. Luego, expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo legislativo: “Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”.

Los incidentes frente al Congreso

Consultado por los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso durante la marcha universitaria, Santilli repudió los hechos de violencia y cuestionó a quienes participaron de los enfrentamientos.

“Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, manifestó.

Además, defendió la política del Gobierno nacional hacia las universidades y aseguró que el Ejecutivo cumplió con una medida cautelar judicial. En ese contexto, sostuvo que el presupuesto universitario de 2024 aumentó un 270 % respecto de 2023 y mencionó también un incremento de los recursos destinados a los hospitales universitarios.

“Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, afirmó.

Sobre el cierre, el jefe de Gabinete vinculó las protestas y las críticas a la gestión con una presunta intención de desestabilizar al Gobierno. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.