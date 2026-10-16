“El bolsillo del trabajador está estallado”: almaceneros alertan por despidos y caída de ventas

Fernando Savore advirtió en Radio Panorama que la pérdida de empleo y el deterioro del poder adquisitivo ya se reflejan en los comercios de cercanía, con menos ventas y mayor uso del fiado.

Hoy 11:16

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, advirtió sobre el impacto que la pérdida de empleo y la caída del poder adquisitivo están teniendo en los comercios barriales.

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En diálogo con Radio Panorama, sostuvo que “el bolsillo del trabajador está estallado y ya no cabe ningún aumento más”, al referirse a la evolución de los precios de los alimentos y la capacidad de compra de las familias.

Savore explicó que muchos consumidores comenzaron a reemplazar primeras marcas por productos más económicos de empresas pymes. “Hay productos que ya dijeron que no los compran, los descontinuamos porque la gente no los lleva”, señaló.

Despidos, menos ventas y más fiado

Uno de los puntos que más preocupa al sector, según relató, es la pérdida de empleo entre los propios clientes. Contó que en los últimos días varias personas que concurren habitualmente a su comercio le dijeron que habían sido despedidas o que les redujeron sus jornadas laborales.

“Todo esto preocupa porque son potenciales clientes que no van a tener plata para consumir”, afirmó Savore, quien agregó que incluso quienes mantienen un trabajo formal encuentran dificultades para llegar a fin de mes por el peso de los servicios y otros gastos fijos.

Consultado sobre las ventas en su comercio, fue contundente: “Si yo tengo que vender 100 para tener estabilidad, hoy estoy vendiendo 70”, una comparación con la que graficó la fuerte caída de la actividad.

El dirigente también indicó que el fiado continúa siendo una herramienta para muchos clientes habituales, aunque los comerciantes deben limitar los montos porque tampoco tienen margen financiero para sostener grandes deudas.

“La mayoría de los argentinos no quiere deber y te va a pagar. Pero si le das un fiado grande, no lo va a poder pagar por más que quiera”, concluyó Savore.