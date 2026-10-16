UPCN desplegó el programa “UPCN Cerca” en Las Termas de Río Hondo para exhibir su abanico de beneficios

Gerardo Montenegro reafirmó el compromiso con la familia estatal bajo el lema “Jerarquizar y fortalecer el Estado se logra con los trabajadores”.

Hoy 11:58

En un marco de activa participación y cercanía con la comunidad, el gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lleva a cabo este viernes en la plaza Eva Perón de Las Termas de Río Hondo una nueva edición del programa “UPCN Cerca”.

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La jornada, orientada a visibilizar la labor integral de la organización, contó con la presencia estelar de miembros de la Comisión Directiva Seccional, encabezados por su secretario general, Gerardo Montenegro, quienes estuvieron acompañados por representantes del Consejo Directivo Nacional.

Bajo la premisa impulsada por la conducción gremial de que "jerarquizar y fortalecer el Estado se logra con los trabajadores", el evento se constituyó como una muestra interactiva y participativa de las múltiples áreas de acción que el sindicato ofrece a sus representados en toda la provincia.

Salud, recreación y la mirada puesta en el verano

Uno de los ejes de mayor interés para los asistentes fue el stand dedicado a la Red de Salud y Beneficios Directos. En este espacio se destacaron conquistas históricas para los afiliados, tales como la cobertura de internaciones 100% gratuitas sin pago de coseguro y los importantes descuentos de hasta un 80% en medicamentos a través de Farmacia La Esquina.

Asimismo, de cara a las altas temperaturas, se presentaron todos los adelantos de la Temporada de Verano 2026-2027:

Colonias de vacaciones preparadas especialmente para los hijos e hijas de los afiliados.

Apertura completa del Parque Acuático, un complejo pensado para el disfrute y descanso de toda la familia trabajadora.

Difusión de las instalaciones del Polideportivo de UPCN, espacio que cuenta con infraestructura de primer nivel, quinchos, asadores y canchas para la práctica de diversas disciplinas deportivas.

Cultura, juventud y avance edilicio

El programa "UPCN Cerca" también puso de relieve la intensa agenda sociocultural y de infraestructura que mantiene el gremio:

Gestión Cultural con alcance nacional: A través del área de UPCN Cultural, se repasó el hito de la participación sindical en la Feria Provincial del Libro y su destacada presencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, promoviendo el acceso a la cultura de los agentes públicos.

Participación Juvenil: La Juventud de UPCN mostró el desarrollo de sus torneos deportivos, talleres y espacios de integración social.

Crecimiento Institucional: Se exhibieron maquetas y paneles informativos sobre el estado de avance de las obras de la nueva sede gremial, una infraestructura moderna orientada a optimizar la atención de los afiliados.

"A través del programa 'UPCN Cerca' buscamos no solo descentralizar la atención y acercar nuestros servicios a cada rincón de Santiago del Estero, sino también poner en valor la dignidad, el compromiso y el rol clave del trabajador público en la construcción del Estado", destacaron autoridades presentes en la plaza Eva Perón.

Con una importante concurrencia de afiliados, familias y vecinos termenses, la actividad continúa desarrollándose durante la jornada con asesoramiento personalizado, entrega de folletería y actividades recreativas.