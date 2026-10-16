La gobernadora de Oregón dijo que el civil que eliminó a un tirador “intervino heroicamente”

El sospechoso, un adolescente de 16 años armado con un arma larga. Tres niños —de cinco, ocho y 11 años— y una docente murieron en el ataque, informó el jefe de la Policía de Bend.

Hoy 11:17

Un civil que vio al atacante entrar a una escuela primaria de Bend, Oregón, lo persiguió hasta el interior del edificio, se enfrentó a él y le disparó hasta causarle la muerte, en una intervención que, según las autoridades estatales, evitó que el número de víctimas fatales fuera mayor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sospechoso, un adolescente de 16 años armado con un arma larga, había forzado el ingreso a la Silver Rail Elementary School el jueves por la tarde tras disparar contra las puertas cerradas del establecimiento. Tres niños —de cinco, ocho y 11 años— y una docente murieron en el ataque, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Un niño de siete años y una maestra de 54 fueron trasladados en estado crítico al hospital St. Charles Bend. La primera llamada a emergencias se registró a las 12:59 hora local, cuando una persona dentro de un vehículo alertó que un desconocido le había disparado varias veces.

Cerca de un minuto después, la central de despacho recibió decenas de llamadas al 911 que informaban sobre un tirador dentro de la escuela. Los agentes llegaron al lugar a las 13:02, tres minutos después de la primera alerta; al arribar confirmaron que el sospechoso ya había sido abatido por el miembro de la comunidad que lo siguió al interior del edificio.

Quién es el civil que detuvo al atacante en la escuela de Bend

Las autoridades no revelaron la identidad de la persona que abatió al sospechoso ni ofrecieron detalles públicos sobre las circunstancias legales en las que portaba el arma de fuego. El jefe Krantz declaró que “un miembro de la comunidad que había visto al sospechoso entrar a la escuela lo persiguió hasta el interior del edificio y se enfrentó a él”, según recogió NBC News. El atacante murió en el lugar.

Te recomendamos: Brutal tiroteo en Kentucky: una persona murió y cuatro resultaron heridas

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, se refirió a la intervención de ese civil durante una conferencia de prensa ofrecida horas después del ataque. “Intervino heroicamente para evitar una mayor pérdida de vidas, sus acciones conllevan una pesada carga emocional”, afirmó Kotek, quien también agradeció la rapidez del personal docente, de los padres y de los cuerpos de emergencia que acudieron a la escena.

Analistas de CNN señalaron que la rapidez con la que ese civil actuó pudo haber impedido un número más alto de víctimas. Los periodistas del canal advirtieron, no obstante, que aún se desconocen múltiples detalles del episodio, entre ellos si la persona que disparó era un oficial de recursos escolares o alguien con autorización legal para portar un arma en las inmediaciones de un centro educativo.

ð¨ðºð¸ BREAKING: A HERO bystander reportedly took down a gunman inside an Oregon elementary schoolâ¦ but three children and an adult didn't make it Sources say the shooter, believed to be a teenager, opened fire on a car outside Silver Rail Elementary in Bend, then walked straight into the school. Police got there in THREE minutes, and he was already dead, reportedly stopped by someone who ran toward the gunfire instead of away. Parents are packed into a church down the street right now, waiting to find out if their kid is coming home. Whoever stopped him saved a lot of children today. Source: CBS News / Writer: Danielâ¦ https://t.co/RiFs9xewUy — AfrikTimes (@afriktimesint) October 16, 2026

Oregón permite el porte abierto de armas de fuego, pero esa regulación no suele aplicarse del mismo modo dentro de escuelas o iglesias, apuntaron los comentaristas durante la transmisión en vivo.

La palabra de las autoridades tras el tiroteo en Bend, Oregón

Kotek abrió la conferencia de prensa con un reconocimiento al personal escolar y a los padres que actuaron durante la emergencia. “Quiero empezar por agradecer y elogiar la rapidez de pensamiento y el coraje del personal de Silver Rail Elementary School, de los padres y de los socorristas que acudieron a la escena esta tarde”, expresó, según NBC News.

La alcaldesa de Bend, Melanie Kebler, describió la jornada como “un día terrible para la comunidad” y pidió a los vecinos apoyarse mutuamente. Kebler, madre de una niña que asiste a otra escuela primaria del distrito, dijo que muchos de los presentes en la vigilia convocada esa noche en Drake Park tenían hijos o familiares menores de edad.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se desplazaron al lugar desde sus oficinas de Portland y Eugene. La ATF colocó un rastreo urgente sobre el arma utilizada y, en menos de una hora, ya contaba con los resultados de esa trazabilidad, según una fuente familiarizada con la investigación citada por NBC News.

Cómo ocurrió el tiroteo en Silver Rail Elementary School

La cronología reconstruida por la Policía de Bend permite trazar los hechos con precisión de minutos. A las 12:59, el centro de despacho recibió la llamada de una persona que dijo haber sido blanco de disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo, estacionado cerca de la escuela. Las fotos difundidas desde la escena muestran una camioneta roja con impactos de bala.

Alrededor de un minuto más tarde, la central captó múltiples llamadas al 911 que alertaban sobre un atacante armado dentro del edificio escolar. A las 13:02, los primeros oficiales llegaron a Silver Rail Elementary. Segundos después, la radio policial confirmó que el sospechoso estaba fuera de combate.

El adolescente forzó la entrada al edificio al disparar contra las cerraduras de las puertas, precisó el jefe Krantz. Medios locales indicaron que la escuela había recibido en 2022 nuevas puertas para las aulas que pueden trabarse con un solo movimiento, un dato que las autoridades no vincularon de forma directa con la dinámica del ataque.

Las víctimas del ataque a la escuela primaria de Oregón

El saldo confirmado por la Policía incluye cuatro personas fallecidas: tres niños de cinco, ocho y 11 años, y una maestra cuya identidad no fue divulgada. Un niño de siete años y una docente de 54 fueron trasladados con heridas críticas al St. Charles Bend, el centro médico más cercano.

“Estamos destrozados. Estamos horrorizados”, dijo el superintendente del distrito escolar Bend-La Pine Schools, Steve Cook, durante la conferencia de prensa nocturna, según reportó NBC News. Cook agregó que los consejeros de crisis estarían disponibles en la Biblioteca Central de Bend para estudiantes, familias, empleados y miembros de la comunidad.

La escuela alberga entre 400 y 450 alumnos y cuenta con más de 40 integrantes en su personal. Las clases, actividades y eventos deportivos en todo el distrito fueron cancelados para el día siguiente.

Qué se sabe de la investigación y del sospechoso de 16 años

El sospechoso fue identificado como un residente de Bend de 16 años. La Policía declinó precisar si el adolescente tenía alguna relación con la escuela —como exalumno, familiar de un estudiante o conocido del personal— y señaló que ese aspecto forma parte de la investigación en curso. Tampoco se conoce hasta ahora el móvil del ataque.

Las autoridades no especificaron el tipo exacto de arma empleada ni la cantidad de disparos efectuados. En Oregón, un menor de 18 años no puede comprar un arma de fuego; la ley estatal permite que un menor la posea con autorización de sus padres, pero solo para usos específicos como la caza.

El jefe Krantz señaló que la investigación tomará tiempo y anticipó una presencia policial sostenida en la escuela durante varios días. Dos meses antes del ataque, los oficiales de Bend habían completado un entrenamiento de respuesta a amenazas activas en una escuela secundaria local. “Lamentablemente, esto es algo para lo que entrenamos de forma regular, y debemos hacerlo”, afirmó el jefe policial.