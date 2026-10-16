Ana de Armas sorprendió con una publicación que alimenta los rumores de romance

La actriz compartió imágenes de su viaje a París y un detalle de la última fotografía llamó la atención de sus seguidores. La publicación reavivó las versiones sobre su nueva relación sentimental, aunque la intérprete todavía no hizo una confirmación explícita.

Hoy 11:50

La actriz Ana de Armas volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir nuevas fotografías de su viaje a París. Esta vez, un detalle de la publicación despertó comentarios en las redes sociales y fue interpretado como una nueva señal de su situación sentimental.

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En el carrusel publicado en Instagram, la intérprete incluyó imágenes de paseos, comidas y momentos personales durante su estadía en la capital francesa. Sin embargo, fue la última fotografía la que generó repercusión: en ella aparecen dos tarjetas con nombres ubicadas una junto a la otra sobre una mesa preparada para una cena.

Aunque la actriz no acompañó la imagen con una declaración explícita sobre su vida amorosa ni realizó un anuncio formal, el detalle fue interpretado por distintos medios internacionales como una posible referencia a su nueva relación.

Una relación bajo la mirada pública

Los rumores comenzaron a circular luego de que la actriz fuera vista en distintas ocasiones junto a un músico venezolano. En agosto, ambos fueron fotografiados besándose y tomados de la mano durante unas vacaciones en Formentera, en las islas Baleares, España.

La relación volvió a ocupar los titulares el 6 de octubre, cuando De Armas llegó acompañada al desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París. Las imágenes de ambos caminando tomados de la mano alimentaron las versiones sobre el romance.

La actriz, conocida por sus papeles en películas como Knives Out, No Time to Die y Blonde, mantiene un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada, por lo que cada aparición pública genera interés entre sus seguidores.

Después de los rumores con Tom Cruise

La vida sentimental de De Armas volvió a ocupar los titulares tras su vínculo con Tom Cruise, con quien fue relacionada durante 2025. Según informaciones publicadas en ese momento, ambos habrían tomado caminos separados.

Antes de esos rumores, la actriz también mantuvo relaciones conocidas con otras figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Ben Affleck.

Por ahora, De Armas no confirmó oficialmente su nueva relación. Sin embargo, sus recientes apariciones públicas en París y las imágenes compartidas en redes sociales volvieron a poner su vida sentimental en el centro de la atención mediática.