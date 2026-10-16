UPCN desplegó el programa “UPCN Cerca” en Las Termas de Río Hondo

Con la presencia del secretario general Gerardo Montenegro, el intendente electo Domingo Gattella e integrantes del Consejo Directivo Nacional, la plaza Eva Perón fue escenario de una jornada que reafirmó el compromiso con la familia estatal.

Hoy 12:19

En un marco de activa participación y cercanía con la comunidad, el gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lleva a cabo este viernes en la plaza Eva Perón de Las Termas de Río Hondo una nueva edición del programa “UPCN Cerca”.

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La jornada, orientada a visibilizar la labor integral de la organización en toda la provincia, contó con la presencia central del secretario general de la Seccional Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, quien estuvo acompañado por el intendente electo de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Domingo Gattella. Asimismo, se sumó una importante delegación de integrantes del Consejo Directivo Nacional del gremio, conformada por los dirigentes Carlos Regueira, Alejandro Massenzana y Fernando Barrera, brindando un contundente respaldo institucional a la presentación de la iniciativa.

Bajo la premisa impulsada por la conducción sindical de que "jerarquizar y fortalecer el Estado se logra con los trabajadores", la actividad se constituyó como una muestra interactiva de las múltiples áreas de acción, servicios y conquistas que el sindicato ofrece a sus representados.

Salud, recreación y la mirada puesta en el verano

Uno de los ejes de mayor interés para los asistentes fue el espacio dedicado a la Red de Salud y Beneficios Directos. Allí se destacaron conquistas fundamentales para la familia estatal, tales como la cobertura de internaciones 100% gratuitas sin pago de coseguro y los importantes descuentos de hasta un 80% en medicamentos a través de Farmacia La Esquina.

Asimismo, de cara a la próxima temporada estival, se presentaron las novedades para el verano:

Colonias de vacaciones preparadas especialmente para los hijos e hijas de los afiliados.

Apertura completa del Parque Acuático, un complejo recreativo pensado para el disfrute de la familia trabajadora.

Difusión de las instalaciones del Polideportivo de UPCN, espacio que cuenta con infraestructura de primer nivel, quinchos, asadores y canchas para la práctica de diversas disciplinas deportivas.

El programa "UPCN Cerca" también puso de relieve la intensa agenda sociocultural y de infraestructura que mantiene el gremio:

Gestión Cultural con alcance provincial y nacional: A través de UPCN Cultural, se repasó el hito de la participación sindical en la Feria Provincial del Libro y su destacada presencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, promoviendo el acceso a la cultura para los agentes públicos.

La Juventud de UPCN exhibió el desarrollo de sus torneos deportivos, talleres e iniciativas de integración social.

Crecimiento Institucional: Se presentaron maquetas y paneles informativos sobre el estado de avance de las obras de la nueva sede gremial, un proyecto arquitectónico moderno orientado a optimizar la atención a los afiliados.

Durante el encuentro, el secretario general Gerardo Montenegro destacó el sentido profundo de esta iniciativa itinerante:

"A través del programa 'UPCN Cerca' buscamos descentralizar la atención y acercar nuestros servicios a cada rincón de la provincia, poniendo en valor la dignidad, el compromiso y el rol clave del trabajador público en la construcción de un Estado fuerte y eficiente", afirmó el líder sindical.

Con una importante concurrencia de afiliados, familias y vecinos termenses, la actividad continúa desarrollándose con asesoramiento personalizado, entrega de material informativo y actividades recreativas para toda la comunidad.