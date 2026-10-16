Una mujer denunció a su pareja en Los Telares y teme por violentas represalias

Una denunciante tiene dos hijos menores con el acusado y aseguró que teme comunicarle su decisión de separarse por antecedentes de violencia y amenazas que habría recibido.

Hoy 11:02

Una denuncia por violencia de género y presunto acoso encendió la preocupación en torno a una situación que involucra a una pareja de la localidad de Los Telares, departamento Salavina.

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Según consta en la presentación policial, una mujer denunció a su concubino, identificado como A.J.G., con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente 13 años y tiene dos hijos menores de edad.

De acuerdo con su relato, la relación habría estado marcada por episodios de violencia física que, años atrás, motivaron la exclusión del hombre del hogar y la disposición de una medida perimetral con prohibición de contacto. Tiempo después, ambos retomaron la convivencia, principalmente por sus hijos.

Sin embargo, una nueva situación habría reavivado el temor de la denunciante. Según manifestó, el pasado 6 de octubre recibió un mensaje de otra mujer que le habría advertido sobre presuntas conductas de acoso por parte de su pareja. Entre los comportamientos señalados, mencionó expresiones afectuosas no deseadas, gestos y supuestos seguimientos cuando el hombre circulaba frente al domicilio de la otra ciudadana.

La denuncia también refiere que la mujer habría tomado conocimiento de situaciones similares con otras personas, aunque estas circunstancias deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Ante lo ocurrido, la denunciante decidió trasladarse a la vivienda de su madre y poner fin a la relación. No obstante, aseguró que teme comunicarle personalmente su decisión debido a los antecedentes de violencia y a las amenazas que, según afirmó, habría recibido anteriormente.

Por este motivo, solicitó medidas de protección para resguardar su integridad física y la de sus hijos menores.