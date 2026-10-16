El gobernador Elías Suárez destacó el potencial productivo de Santiago del Estero en la Cumbre Federal de Logística 2026

El mandatario participó del encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones donde remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura y la conectividad para reducir costos, agregar valor a la producción y generar nuevas oportunidades de desarrollo para Santiago del Estero y el Norte argentino.

Hoy 12:14

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó de la Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, un espacio de diálogo y trabajo conjunto destinado a analizar los desafíos de la infraestructura, la conectividad y la competitividad de las provincias argentinas.

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Durante el encuentro, Suárez compartió una agenda de trabajo con el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y sus pares Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Martín Llaryora, de Córdoba; y Axel Kicillof, de Buenos Aires, con el objetivo de impulsar una estrategia logística federal que contribuya al desarrollo productivo del país.

En ese marco, el gobernador puso en valor el potencial agropecuario de Santiago del Estero y remarcó la necesidad de fortalecer la producción primaria y generar las condiciones necesarias para industrializar la materia prima en origen.

“Como saben, Santiago del Estero no cuenta con reservas de litio. Por ello, nuestra estrategia debe pasar por fortalecer la producción agropecuaria y generar las condiciones para industrializar esa materia prima”, expresó el mandatario.

Santiago del Estero, una provincia estratégica para la producción

Suárez destacó los resultados de la última campaña agrícola, que alcanzó niveles históricos para la provincia, con cerca de 5 millones de toneladas de soja y más de 4 millones de toneladas de maíz.

Asimismo, detalló los volúmenes de otros cultivos que conforman la matriz productiva santiagueña: 490.000 toneladas de algodón, 433.000 toneladas de trigo, 325.000 toneladas de sorgo y casi 200.000 toneladas de poroto.

Estos indicadores consolidan a Santiago del Estero como la primera provincia productora de algodón del país y la cuarta en producción de soja y maíz, reflejando la importancia del sector agropecuario para la economía provincial.

El mandatario también resaltó el peso de la actividad ganadera, una de las principales fortalezas productivas del Norte argentino. En ganado bovino, la provincia cuenta con aproximadamente 1.130.000 cabezas, que representan el 43,4 % del stock del NOA.

En cuanto a la producción porcina, Santiago del Estero registra unas 136.000 cabezas, equivalentes al 35,4 % del stock regional. A su vez, cuenta con aproximadamente 484.000 cabezas de ganado caprino, que representan el 45,9 % del total del NOA.

Estos datos dan cuenta de la diversidad y la magnitud de la producción santiagueña, así como de las oportunidades que existen para fortalecer las cadenas de valor y ampliar la participación de la provincia en los mercados nacionales e internacionales.

Una estrategia logística con mirada federal

El gobernador subrayó que el desarrollo de una estrategia logística federal resulta fundamental para Santiago del Estero, especialmente por su impacto en los costos de transporte, la competitividad de las economías regionales y las posibilidades de generar valor agregado a partir de la producción local.

En ese sentido, señaló la importancia de impulsar una planificación integrada que contemple las particularidades de cada provincia, fortalezca la infraestructura y mejore la conectividad entre los centros productivos, los mercados y los principales corredores de comercialización.

La consolidación de estas condiciones permitiría potenciar las capacidades productivas de Santiago del Estero, promover nuevas inversiones y generar más oportunidades de empleo para los santiagueños.

Finalmente, Suárez remarcó la necesidad de construir una visión federal del desarrollo, que reconozca las fortalezas de cada región y permita transformar el potencial productivo argentino en crecimiento, trabajo y mejores oportunidades para la población.