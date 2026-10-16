Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este lunes 19 se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital. Entrá en la nota y conocé los horarios.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Lunes 19 de octubre:
de 15:30 a 18:30 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras 2° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre Julián Tardieu, Dr. Leónidas Espeche, Raúl Scalabrini Ortiz y León Martinetti).