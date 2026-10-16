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Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este lunes 19 se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital. Entrá en la nota y conocé los horarios.

Hoy 09:59

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital.

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Lunes 19 de octubre:

de 15:30 a 18:30 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras 2° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre Julián Tardieu, Dr. Leónidas Espeche, Raúl Scalabrini Ortiz y León Martinetti). 

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