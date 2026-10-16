“Mejoras constantes”: el Vaticano difundió la primera foto del Papa tras haber sido operado de cáncer de pulmón

El sumo pontífice volvió a someterse a análisis de sangre y a una radiografía de tórax tras haber sido operado de un cáncer en el pulmón.
Las pruebas médicas del papa León XIV muestran una “mejora constante” de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.
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El Sumo Pontífice se encuentra en buen estado de salud.
“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirma el comunicado. El pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”, añade.