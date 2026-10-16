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Mundo

“Mejoras constantes”: el Vaticano difundió la primera foto del Papa tras haber sido operado de cáncer de pulmón

El sumo pontífice volvió a someterse a análisis de sangre y a una radiografía de tórax tras haber sido operado de un cáncer en el pulmón.

Hoy 09:41

Las pruebas médicas del papa León XIV muestran una “mejora constante” de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.

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El Sumo Pontífice se encuentra en buen estado de salud. El Sumo Pontífice se encuentra en buen estado de salud.

“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirma el comunicado. El pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”, añade.

TEMAS Papa León XIV
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