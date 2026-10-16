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Bandera: presentaron el libro “La huella afro en Santiago del Estero” en el Centro Cultural

La actividad fue organizada por el Instituto de Formación Docente, con el acompañamiento de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal.

Hoy 09:41

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se presentó en el Centro Cultural Bandera (CCB) el libro “La Huella Afro en Santiago del Estero”, una propuesta que invita a conocer y reflexionar sobre una parte fundamental de nuestra historia e identidad.

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La actividad fue organizada por el Instituto de Formación Docente, con el acompañamiento de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal, y contó con la participación de la comunidad educativa y del público en general.

Presentación de libro Presentación de libro

La presentación estuvo a cargo de su autora, María Rosa Olivera, licenciada en Historia por la UNSE, junto al grupo musical Huella Afro, que aportó una propuesta artística diferente para acompañar este recorrido por nuestras raíces.

A través de la historia, la música y la cultura, seguimos promoviendo espacios de encuentro y aprendizaje que nos permiten reconocer la diversidad de nuestros orígenes y conocer la historia completa de nuestro pueblo.

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