El CCB habilita esta noche una muestra de artista plástica tucumana

“Atravesar la Sombra” es el nombre de la propuesta de Blanca Machuca.

Hoy 09:27

El Centro Cultural del Bicentenario habilitará la muestra “Atravesar la Sombra”, de la artista plástica tucumana Blanca Machuca, a partir de hoy, a las 20 horas.

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La humanidad transita hoy un momento complejo, oscuro y profundamente cíclico. “Atravesar la Sombra” nace de la urgencia íntima de expresar este tiempo; no como un final, sino como un proceso de transformación inherente a la vida misma.

Para materializar esta transición, la artista recurre a prendas y retazos; fragmentos textiles que alguna vez fueron habitados. Cada pedazo de tela es interpretado como un archivo de la memoria; un tejido solidario que abriga frente a la intemperie del mundo.

En ese viaje se despliega poéticamente a lo largo de los trabajos de la muestra; la paciente promesa del renacimiento, la vulnerabilidad que se vuelve tierra fértil y florece o la purificación. Siempre hay un elemento sagrado que limpia, da calor y prepara al ser humano para el próximo amanecer.

Blanca Rosa Machuca, nació en 1959 en Tucumán. Se formó artísticamente desde niña, desde la percepción de la belleza como su primer horizonte. Se recibió de docente en la Escuela de Bellas Artes de la U.N.T., y de Licenciada en Arte, en la Facultad de Artes de la U.N.T.

Durante toda su vida como artista visual, ha experimentado diferentes formas y materiales, investigando, descubriendo, aprendiendo y siempre despreocupada de definir en qué disciplina se enumeran sus obras, ya que no existen los límites entre ellas.

Desde 2009 dirige el espacio de arte Casalma, en Yerba Buena, Tucumán, donde vive y se dedica a la producción artística y a la docencia.

Entre sus múltiples distinciones se destacan Premio a la Trayectoria, Salón Nacional de Artes Visuales 2021-22, Pinta Miami 2025 Mejor Stand, Primer premio Espacio DAR 2025, Beca del Fondo Nacional de las Artes para finalización de obra 2022, MAC Salta, Mujeres Destacadas de la provincia de Tucumán en el ámbito de la cultura, Segundo Premio de Arte Textil de la 102ª Edición del Salón de Artes Visuales 2013, Paláis de Glace, Primer Premio en el 81° Salón Anual de Santa Fe, Santa Fe, Tercer Premio Salón Manuel Belgrano, Buenos Aires, Beca de Fondo Nacional de las Artes para artistas del interior, Beca Antorchas para la Creación Artística, Buenos Aires, Galería Praxis, Buenos Aires, Pintura San Juan, Primer Premio de Pintura del Salón Regional del NOA de la Mujer, Tucumán, Primer Salón Municipal de Artes Plásticas, Pintura, Tucumán, entre otras

Además, fue Jurado y conferencista en diferentes Universidades y Espacios Culturales del país.