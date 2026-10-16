Clima ideal en Añatuya: temperaturas agradables para este Viernes 16 de octubre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Se espera un fin de semana con cambios en las condiciones climáticas.

Hoy 08:21

En el día de hoy, Añatuya se presenta con un clima soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 15.9 °C, con una sensación térmica que se siente un poco más fresca, llegando a 13.8 °C.

La humedad en la atmósfera es del 68%, lo que permite que el día sea templado y agradable para los añatuyenses. Además, el viento sopla desde el sureste a una velocidad de 11.2 km/h, contribuyendo a la frescura del ambiente.

Hoy, se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 25.8 °C y una mínima de 12.6 °C. Esto permitirá que los residentes de Añatuya disfruten de un clima cálido durante la tarde.

Sin embargo, el pronóstico para mañana indica un cambio en las condiciones climáticas, con un día cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 13.6 °C de mínima y los 16.9 °C de máxima. Los añatuyenses deberán estar preparados para un fin de semana más fresco.

Para el domingo, se mantiene el pronóstico cubierto, con mínima de 10.6 °C y máxima de 25.2 °C. Estas variaciones en el clima sugieren que, aunque hoy es un día soleado, los próximos días serán más frescos y nublados.

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