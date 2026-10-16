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La Banda, Santiago del Estero: Clima fresco y cubierto para hoy Viernes 16 de octubre de 2026

Los bandeños enfrentarán un día de clima cubierto con temperaturas agradables. Las condiciones no parecen mejorar en los próximos días.

Hoy 08:12

Hoy en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta parcialmente nublado con una temperatura actual de 15.9 °C. Esta sensación térmica podría descender a 14.6 °C debido a la humedad del 68% y un viento suave que sopla a 6.5 km/h desde el este-sureste.

El pronóstico para el día de hoy indica un clima cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 15.9 °C de mínima y los 24.8 °C de máxima. Esto sugiere que los bandeños deberán abrigarse un poco, especialmente por la mañana y la noche.

Para mañana, sábado 17 de octubre, el clima seguirá cubierto con temperaturas que se mantendrán frescas, alcanzando una mínima de 15.5 °C y una máxima de 19.6 °C. Los bandeños deben estar preparados para un día similar al de hoy.

El domingo 18 de octubre no será diferente, ya que también se prevé un clima cubierto con mínimas de 14.6 °C y máximas de 24.1 °C. Esto indica que el fin de semana se mantendrá en la misma línea de temperaturas moderadas.

En resumen, los bandeños deberán estar atentos a un clima cubierto durante estos días. El pronóstico indica que hoy la mínima será de 15.9 °C y la máxima de 24.8 °C, mientras que para los próximos días se esperan mínimas de 15.5 °C y 14.6 °C, y máximas que oscilarán entre 19.6 °C y 24.1 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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