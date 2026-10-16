Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana nublado: pronóstico para hoy Viernes 16 de octubre de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones cubiertas y temperaturas moderadas. Los termenses deberán prepararse para días inestables en los próximos días.

Hoy 08:02

El clima actual en Termas de Río Hondo se caracteriza por un cielo cubierto y temperaturas que rondan los 15.7 °C, con una sensación térmica de 15.5 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 78%, mientras que el viento sopla desde el este a 4.3 km/h.

Para hoy, viernes 16 de octubre de 2026, se espera que las condiciones de cielo cubierto continúen, con temperaturas que oscilarán entre los 15.5 °C de mínima y los 18.3 °C de máxima. Los termenses deberán estar atentos a posibles cambios en el clima a lo largo del día.

Ya para mañana sábado, se prevé la llegada de lluvias irregulares en las cercanías, lo que podría afectar la jornada. Las temperaturas mínimas descenderán a 14.7 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 16.9 °C.

El domingo también se mantendrá el cielo cubierto, con una temperatura mínima de 14.3 °C y una máxima que podría llegar a los 19 °C. Los termenses deberán prepararse para un ambiente fresco y posiblemente lluvioso en el fin de semana.

En resumen, hoy el clima en Termas de Río Hondo se presenta con cielo cubierto y temperaturas que van de los 15.5 °C a los 18.3 °C. Para los próximos días, se anticipa la llegada de precipitaciones y un ambiente fresco, con mínimas que rondarán los 14 °C y máximas que no superarán los 19 °C.

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