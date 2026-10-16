Conmoción en Francia: una figura del rugby sudafricano murió tras sufrir un “trágico accidente” en el hotel

La noticia se conoció a pocas horas del encuentro que los Lions tenían previsto disputar este sábado 17 de octubre ante Stade Rochelais, en el estadio Marcel-Deflandre.

Hoy 13:34

El rugby mundial quedó conmocionado este viernes tras la muerte de Hyron Andrews, segunda línea de los Lions de Johannesburgo, en un hotel de la isla de Ré, donde el equipo se encontraba concentrado antes de enfrentar al Stade Rochelais por la primera fecha de la Champions Cup.

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El jugador, de 31 años, fue hallado inconsciente en una cabina de ducha del hotel Atalante-Relais Thalasso, ubicado en Sainte-Marie-de-Ré, según informó el medio francés ICI La Rochelle. Los servicios de emergencia acudieron al establecimiento poco después de las 10:20 y constataron que Andrews se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Los intentos de reanimación no tuvieron resultado y luego se confirmó su muerte.

La Fiscalía de La Rochelle abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento. El procurador Arnaud Laraize indicó que, en esta etapa, las autoridades privilegian la hipótesis de una muerte accidental. La pesquisa quedó en manos de la Gendarmería de Saint-Martin-de-Ré y se prevé la realización de una autopsia.

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La noticia se conoció a pocas horas del encuentro que los Lions tenían previsto disputar este sábado 17 de octubre ante Stade Rochelais, en el estadio Marcel-Deflandre. El partido corresponde al debut de la franquicia sudafricana en la edición 2026-2027 de la Champions Cup, el torneo europeo que desde la temporada 2022-2023 incluye a equipos de Sudáfrica.

La Unión Sudafricana de Rugby informó que Andrews murió de forma trágica tras un accidente mientras se encontraba con su equipo en Francia. El organismo trasladó sus condolencias a la familia del jugador y a la franquicia de Johannesburgo.

Los Springboks brindaron algunos detalles sobre lo acontecido: “SA Rugby expresó el viernes sus condolencias a la familia del segunda línea de los Lions, Hyron Andrews, quien falleció trágicamente tras sufrir un accidente mientras se encontraba de servicio con su equipo en Francia. Andrews, de 31 años, quien también jugó para los KZN Sharks y los Sale Sharks en Inglaterra, murió tras sufrir una caída en el hotel del equipo en La Rochelle, donde tenían programado disputar un partido de la Copa de Campeones de Europa el sábado”.

Pese al impacto provocado por el fallecimiento, los Lions confirmaron que jugarán el partido ante La Rochelle. De acuerdo el comunicado oficial de la institución, el plantel decidió mantener el compromiso, en homenaje a Andrews. El club viajó a Francia para preparar el debut continental tras conseguir la clasificación a la Champions Cup, una instancia que disputará por primera vez.

En el hotel donde ocurrió el hecho se instaló una célula de apoyo psicológico destinada tanto a los integrantes de la delegación sudafricana como a los trabajadores del establecimiento. La medida busca asistir al plantel, al cuerpo técnico y a quienes estuvieron presentes durante la emergencia.

Mediante un comunicado, el conjunto sudafricano manifestó su profundo dolor por lo acontecido: “La Lions Rugby Company está profundamente entristecida por el fallecimiento del jugador Hyron Andrews mientras se encontraba de gira, en preparación para sus partidos de la Investec Champions Cup y el Vodacom United Rugby Championship. Esta devastadora noticia ha conmocionado a la comunidad internacional del rugby. El ex segunda línea de los Sharks y los Sale Sharks era un miembro muy apreciado de la familia de los Lions, y su pérdida será profundamente sentida por sus compañeros de equipo, entrenadores, seguidores y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo”

“Enviamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la esposa de Hyron, Maiglin, a sus hijos pequeños y a toda la familia Andrews. Estamos con ellos en nuestros pensamientos durante este momento de dolor inimaginable y pedimos que se respete su privacidad mientras pasan por este duelo”, añadieron.

En el mismo mensaje hubo declaraciones de Rudolf Straeuli, director ejecutivo de Lions Rugby Company. “Estamos desconsolados por el fallecimiento de Hyron. No solo era un talentoso jugador de rugby, sino también un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions, a la que se había unido recientemente esta temporada. En nombre de nuestro presidente, el Sr. Altmann Allers, la junta directiva y todos los que formamos parte de los Lions, expreso nuestro más sentido pésame a Maiglin, a sus pequeños hijos Hendrix y Emerson, y a toda la familia Andrews. Nos unimos a ellos en su dolor y recordaremos a Hyron con gran afecto y respeto”, manifestó.

Andrews, quien nació en Paarl y estudió en la escuela secundaria Hoërskool Garsfontein en Pretoria, también representó a los Junior Springboks en 2015. “Es una noticia terrible y angustiante; nuestro más sentido pésame va con la familia de Hyron y con toda la comunidad de rugby de los Lions”, declaró Mark Alexander, presidente de la Unión Sudafricana de Rugby. Luego, añadió: “No hay palabras para expresar adecuadamente nuestra conmoción y la profunda simpatía que sentimos por su esposa, Maighlin, así como por su familia extendida, amigos, compañeros de equipo y seres queridos en este momento de inmenso dolor”.

Prosiguiendo con su relato, el dirigente expresó: “Hyron era un miembro respetado de la comunidad del rugby, cuya contribución al deporte y su impacto en quienes lo rodeaban serán recordados con gran cariño. Su fallecimiento prematuro es una pérdida devastadora, y compartimos el dolor de todos quienes lo conocieron y lo quisieron”.

“Los pensamientos y las oraciones de toda la familia del rugby sudafricano están con Maighlin y con todos aquellos que lloran su pérdida. Que encuentren fortaleza, consuelo y paz en los recuerdos que compartieron con él y en el apoyo de quienes los rodean”, concluyó.

El caso conmocionó al rugby sudafricano. El segunda línea había llegado a los Lions durante el último receso, procedente de Sale Sharks, de Inglaterra. Antes de esa etapa, había desarrollado su carrera en distintos equipos sudafricanos y se había consolidado como una alternativa habitual en la segunda línea. Andrews estaba casado y era padre de dos hijos pequeños.