Operativo internacional en Jujuy combate el abuso infantil

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy participa en un operativo internacional que resultó en 95 detenciones y el rescate de un menor en la lucha contra el abuso infantil.

Hoy 14:14

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy ha llevado a cabo procedimientos de investigación clave en el marco de una extensa operación internacional destinada a desmantelar redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil. Estas acciones se han realizado en colaboración con INTERPOL y han sido fundamentales para combatir este delito que afecta a menores en todo el mundo.

Los operativos en Jujuy incluyeron allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos, elementos que serán analizados para avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer el alcance de las actividades delictivas. En este contexto, el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, junto a su equipo, ha jugado un papel crucial en la coordinación de estas operaciones.

INTERPOL informó que las acciones se llevaron a cabo entre marzo y septiembre de este año, involucrando a 17 países de América Latina y Europa. Como resultado de este esfuerzo conjunto, se reportó la detención de 95 sospechosos, la ejecución de 127 órdenes de registro y el rescate de un menor en situación de vulnerabilidad.

Las investigaciones se han centrado en detectar diversas modalidades de producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil, utilizando plataformas de mensajería y criptomonedas. Estas herramientas digitales son utilizadas para contactar a menores, coordinar abusos y obtener beneficios económicos a partir de la difusión de contenido ilegal.

Un desafío significativo que enfrentan las autoridades es la revictimización de los menores, ya que cada nueva difusión de imágenes representa un daño adicional. Por ejemplo, en Colombia, se logró proteger a una niña de cinco años y detener a su padre, quien estaba involucrado en la producción y comercialización de material abusivo.

En otros países como Ecuador, se encontraron más de 4.000 archivos y 15 gigabytes de imágenes de abuso sexual infantil a través del análisis de dispositivos electrónicos. Asimismo, en Panamá fue detenido el administrador de un grupo que difundía contenido abusivo, reuniendo a más de 700 usuarios.

Las autoridades argentinas también informaron sobre la detención de un sospechoso que mantenía contacto con más de 260 niñas de diferentes países y que ejercía extorsión sexual contra menores, solicitando imágenes y videos cada vez más explícitos. Este tipo de casos resalta la urgencia de fortalecer la cooperación entre los organismos judiciales, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas para identificar a los responsables y proteger a los menores en riesgo.