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Dos camionetas protagonizaron un violento accidente en Añatuya

El siniestro ocurrió cerca de las 13.30 en la intersección de las avenidas Wofcy y General Paz. Pese a la fuerza del impacto, no hubo heridos de gravedad.

Hoy 15:09

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes al mediodía en Añatuya, cuando dos camionetas chocaron en la intersección de las avenidas Wofcy y General Paz.

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El impacto se produjo alrededor de las 13.30 y generó preocupación entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas de gravedad.

Minutos después del siniestro, una ambulancia municipal llegó al lugar para asistir a los ocupantes de los rodados.

Tras ser evaluados por el personal de salud, se determinó que ninguna de las personas involucradas necesitó ser trasladada a un centro asistencial.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 41 y de la Departamental 13, para llevar a cabo las pericias correspondientes.

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