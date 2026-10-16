"Sería importantísimo que el país tenga un proyecto de unidad como el de Santiago del Estero"

De cara al Día de la Lealtad Peronista, el senador José Emilio Neder analizó la situación política, económica y social de Argentina, defendió la construcción de un proyecto nacional y anunció la realización de la Maratón de la Lealtad.

Hoy 13:39

El senador nacional y titular del PJ en Santiago del Estero José Emilio Neder dialogó con Radio Panorama en la previa del Día de la Lealtad Peronista, que se conmemora cada 17 de octubre, y analizó la realidad política y social del país. Además, anticipó la realización de la Maratón de la Lealtad, una propuesta deportiva que, según explicó, busca reunir a los peronistas y a la comunidad en general.

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“Es la fecha más importante del calendario del peronismo. Ese abrazo de Perón con el pueblo trabajador fue el inicio de una transformación de la República Argentina, de un país que transformó a los trabajadores, dándoles derechos, generando producción y fortaleciendo el vínculo social”, expresó.

En esa línea, destacó el significado histórico del movimiento y sostuvo que aquella jornada marcó el comienzo de una etapa de transformaciones políticas, económicas y sociales. “Había generado un escenario virtuoso en un país que estaba adormecido. Marca el inicio de la hermosa historia del peronismo en Argentina”, afirmó.

La Maratón de la Lealtad

Neder explicó que, debido a la cercanía con el Día de la Madre, se decidió no realizar un acto especial el 17 de octubre y trasladar la actividad conmemorativa al 25 de octubre.

“Decidimos hacer la Maratón de la Lealtad, que sale desde el busto de Perón en la autopista. Ya hay 3.000 inscriptos y vamos a hacer un evento para referenciar el día. Si bien es organizado por el peronismo, es para todo el mundo”, señaló.

La propuesta contará con una prueba competitiva de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros destinada a quienes no puedan correr la distancia mayor. “Lo importante es celebrarlo y encontrarnos en un hecho saludable”, remarcó.

La situación nacional y el futuro del peronismo

Al referirse al escenario político y económico, el senador consideró que el peronismo está tomando conciencia de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

“Lamentablemente, ya es angustiante por todo lo que estamos viviendo con las economías de las clases medias y los trabajadores. Han destrozado el salario de los jubilados, quitando medicamentos y desfinanciando el PAMI”, cuestionó.

En ese contexto, valoró la apertura de espacios de diálogo entre distintos referentes del peronismo, entre ellos Axel Kicillof y Sergio Massa. También defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para definir las candidaturas.

“Es importante mantener las PASO, para que todos los candidatos puedan presentarse y que el pueblo decida quién los va a representar en cada uno de los sectores”, sostuvo.

Neder planteó, además, la necesidad de elaborar una propuesta política con objetivos claros y un diagnóstico realista de la situación económica. “Tenemos que elaborar un proyecto y un programa para decirle la verdad a la gente. De esta realidad no se sale con alegría”, manifestó.

También cuestionó el endeudamiento del país y consideró que el próximo proyecto nacional deberá asumir la responsabilidad de corregir los problemas existentes, en lugar de atribuirlos exclusivamente a gestiones anteriores.

Santiago del Estero como modelo de unidad

Al comparar la situación nacional con la experiencia provincial, Neder destacó el modelo de gestión de Santiago del Estero y el proyecto político iniciado por Gerardo Zamora.

“En Santiago del Estero venimos gobernando hace 25 años en un proyecto de unidad que comenzó Gerardo Zamora y siempre hemos tenido superávit financiero. No es una novedad para nosotros y, sin embargo, nunca hemos dejado de construir, de asistir y de generar logística para el crecimiento de la provincia”, afirmó.

En ese sentido, sintetizó su planteo con una definición sobre el rumbo que, a su entender, debería adoptar el país: “Sería importantísimo que el país tenga un proyecto de unidad como el de Santiago del Estero”.

El legislador sostuvo que esa construcción requiere una visión de gestión equilibrada y orientada al desarrollo económico y social. En particular, destacó la importancia de ampliar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de vida de los sectores con menores recursos.

Por último, Neder reclamó una mirada federal en la discusión sobre el futuro de Argentina y advirtió sobre los riesgos de priorizar intereses políticos individuales por encima de un proyecto colectivo.

“No vamos a tener una mirada amplia y federal si estoy pensando en mi carguito, en lugar de un proyecto nacional. Se está discutiendo un proyecto de país y para eso tenemos que estar todos. El interior debe estar en esa discusión porque el país no termina en la Capital Federal ni en la provincia de Buenos Aires”, expresó.

Finalmente, reafirmó su defensa de un modelo basado en la unidad y el trabajo conjunto: “Quiero vivir en un país como Santiago del Estero, donde todos nos miremos a la cara, donde todos trabajemos juntos, en una provincia que crece y se desarrolla”.