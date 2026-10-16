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El INDEC informó que la inflación mayorista aceleró al 3,2% en septiembre

El índice de precios internos al por mayor registró una suba superior a la inflación minorista del período, que alcanzó el 1,9%.

Hoy 16:43

La inflación mayorista registró un incremento de 3,2% en septiembre, impulsada por un fuerte salto en el precio del petróleo. El dato implica una aceleración de 1,1 puntos porcentuales respecto de la medición de agosto.

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Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba de 22,8% en los primeros nueve meses del año y de 29,2% interanual.

Dentro de los bienes nacionales, el rubro petróleo crudo y gas subió 15% y fue el de mayor incidencia en el índice general: aportó 1,43 puntos porcentuales, casi la mitad del aumento de septiembre.

Detrás se ubicaron los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,30 puntos; los productos refinados del petróleo, con 0,28; alimentos y bebidas, con 0,20; y sustancias y productos químicos, con 0,16.

De esta forma, los rubros vinculados a la energía y las materias primas concentraron buena parte del incremento de los precios mayoristas durante el mes.

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