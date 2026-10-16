Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 OCT 2026 | 21º
X
Policiales

"Me llevo esto": delincuente entró a robar en un comercio en el B° Huaico Hondo y quedó registrado por las cámaras

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre avenida Belgrano, en la ciudad Capital. El accionar del sospechoso quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. La denuncia ya fue radicada, pero el hombre aún no fue identificado.

Hoy 20:43

Un insólito episodio de inseguridad se registró en un comercio del barrio Huaico Hondo, en la ciudad Capital de Santiago del Estero, donde un hombre ingresó a un kiosco, sustrajo un producto y escapó corriendo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en un negocio ubicado sobre avenida Belgrano, cuando un sujeto ingresó al local y, en cuestión de segundos, tomó un objeto que se encontraba a la venta.

Según se puede observar en las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, el individuo agarró el producto y, antes de abandonar el comercio, expresó con total naturalidad: "Me llevo esto". Inmediatamente después, salió corriendo del establecimiento para darse a la fuga.

La llamativa secuencia quedó registrada en video, material que podría resultar clave para avanzar en la identificación del sospechoso.

Denunciaron el hecho, pero el sospechoso sigue sin ser identificado

Tras lo sucedido, se realizó la correspondiente denuncia policial, con el objetivo de esclarecer el episodio y dar con el responsable.

Sin embargo, hasta el momento, el hombre no habría sido identificado ni detenido, por lo que continúa la búsqueda para establecer su identidad y determinar su paradero.

El hecho generó preocupación por la facilidad con la que el individuo logró sustraer el producto y escapar del comercio. Las imágenes de las cámaras de seguridad constituyen un elemento importante para la investigación.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  2. 2. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. Identificaron al motociclista que murió en un choque con un camión en El Vinalar
  4. 4. Estafa millonaria en Santiago: revelan nuevos detalles de la causa que terminó con dos detenidos
  5. 5. Camionero enganchó cables, tiró postes e hirió a motociclistas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT