Alerta por El Niño: avanzan en medidas preventivas y analizan el contrabando de granos

La Bolsa de Cereales y el Gobierno nacional trabajaron sobre un esquema de contingencia ante posibles inundaciones y revisaron datos oficiales sobre la evolución del comercio ilegal de granos.

Hoy 20:53

En el marco de una agenda de trabajo conjunto orientada a proteger la cadena agroindustrial y fortalecer la logística en el interior productivo, autoridades de la Bolsa de Cereales (BCBA) y del Centro de Corredores mantuvieron una reunión clave con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

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Durante el encuentro, se abordaron dos ejes prioritarios para el sector rural y comercial: los planes de prevención y respuesta del Estado frente al impacto climático del fenómeno del Niño en la Cuenca del Plata, y la evolución de las estadísticas oficiales sobre el contrabando de granos en las zonas fronterizas.

La presentación de los esquemas de contingencia hídrica estuvo a cargo de Santiago Hardie, director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), quien expuso las acciones preventivas que el Gobierno nacional lleva adelante ante el riesgo de crecidas y anegamientos en los principales cauces fluviales del país.

El funcionario destacó que se mantiene un monitoreo permanente y articulado entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Este seguimiento satelital e hidrológico se combina con la coordinación directa con los gobiernos provinciales y el despliegue estratégico de las fuerzas federales en los puntos de mayor vulnerabilidad para proteger la conectividad vial y las comunidades rurales afectadas por el Niño.

Por parte del sector privado, la delegación estuvo encabezada por el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, acompañado por el vicepresidente segundo, Luis Zubizarreta; el secretario, Carlos Galíndez; y el tesorero, Diego Cifarelli.

A su vez, en representación del Centro de Corredores de Cereales asistieron su presidente, Daniel Fernández; el vocal Marcos Hermansson; y el gerente, Jorge La Salvia.

Todos coincidieron en resaltar la trascendencia de contar con información meteorológica unificada y protocolos de emergencia claros que permitan anticipar decisiones logísticas y minimizar las pérdidas en el traslado de la producción primaria.

El segundo bloque de la reunión estuvo centrado en la seguridad comercial y el combate contra el comercio ilegal de cereales y oleaginosas.

El director nacional de Estadísticas del Ministerio de Seguridad, Marcos González, expuso un detallado informe que analiza los operativos de incautación de granos registrados entre el año 2024 y mediados de 2026.

De acuerdo con el relevamiento oficial, durante el año 2025 las intervenciones de las fuerzas de seguridad con incautación de mercadería ilegal disminuyeron un 70%, destacándose un desplome del 83% en los procedimientos vinculados al contrabando de soja.

Los analistas del ministerio remarcaron que este descenso drástico no respondió a cambios en las modalidades delictivas ni al desvío del tráfico hacia rutas alternativas, sino a una modificación estructural en las condiciones macroeconómicas.

En ese sentido, el informe técnico evidenció una correlación directa entre la estabilidad cambiaria y la reducción de los delitos rurales en las fronteras.

Los datos presentados señalan que por cada reducción de 10 puntos porcentuales en la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los cotizaciones financieras, se registra una caída promedio de 7 intervenciones mensuales con decomiso de granos.

Con estos números sobre la mesa, se concluyó que tanto la brecha de cambio como la presión de los derechos de exportación constituyen los incentivos económicos centrales que alimentan el circuito del contrabando ilegal.

Del encuentro institucional participaron también funcionarios de la cartera de Seguridad, entre ellos la directora de Cooperación Internacional, Cornelia Schmidt-Liermann.

Tras la reunión, ambas partes ratificaron la continuidad de la mesa de trabajo mixta para consolidar el intercambio de información en tiempo real, optimizar la trazabilidad de los fletes terrestres y sostener la operatividad del transporte agropecuario en todo el territorio nacional ante la llegada de las lluvias previstas por el Niño.