Profundo dolor en redes sociales por la muerte de Julián Castaño, el motociclista que falleció tras ser aplastado por un poste

El hombre de 34 años falleció tras el trágico accidente ocurrido en avenida Solís, donde un camión provocó la caída de un poste sobre la motocicleta en la que circulaba.

Hoy 20:55

La trágica muerte de Julián Andrés Castaño, de 34 años, provocó una profunda conmoción en Santiago del Estero. El hombre perdió la vida este viernes luego de que un poste cayera sobre la motocicleta en la que circulaba, tras ser derribado accidentalmente por un camión en la intersección de avenida Solís y Clementina Quenel, en la ciudad Capital.

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Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de dolor y despedida, especialmente de personas vinculadas al ámbito deportivo, donde Julián era reconocido por su compromiso y dedicación.

Uno de los mensajes más sentidos fue publicado por el Club Atlético Central Argentino, de La Banda, institución en la que Castaño se desempeñaba como prosecretario y mantenía una participación activa en el acompañamiento de los planteles de fútbol.

El emotivo mensaje de Central Argentino

A través de sus redes sociales, la institución bandeña expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de sus dirigentes y destacó su compromiso permanente con el crecimiento del club.

"Con profundo pesar y conmoción, la Comisión Directiva, socios, deportistas y la comunidad entera del Club Atlético Central Argentino lamentan el fallecimiento de nuestro querido Julián Andrés Castaño, quien se desempeñaba con enorme entrega como Prosecretario de nuestra institución", comienza el comunicado.

En la publicación, el club también recordó su dedicación cotidiana y el importante rol que cumplía dentro de la institución.

"Julián no solo ocupó con responsabilidad y distinción un cargo directivo, sino que fue un pilar fundamental en el día a día de nuestro club", expresaron.

Asimismo, destacaron su presencia constante junto a los equipos de Primera División y Reserva, así como su predisposición para colaborar con las necesidades de la institución.

La despedida concluyó con palabras cargadas de emoción: "¡Hasta siempre, Julián! Tu trabajo, tu vocación de servicio y tu amor por estos colores vivirán siempre en la Familia Centralista".

Una pérdida que conmueve a la comunidad deportiva

El fallecimiento de Castaño generó una profunda tristeza entre quienes compartían con él las actividades deportivas e institucionales de Central Argentino.

Su compromiso con el club, su acompañamiento a los futbolistas y su permanente colaboración fueron especialmente destacados en el mensaje difundido por la entidad.

La institución también hizo llegar sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del dirigente, acompañándolos en este difícil momento.

El trágico accidente que terminó con su vida

Como informó oportunamente Diario Panorama, el fatal episodio ocurrió durante la tarde de este viernes, cuando un camión que transportaba maquinaria enganchó cables mientras realizaba una maniobra de giro en avenida Solís y Clementina Quenel.

La situación provocó la caída de un poste sobre la motocicleta en la que circulaba Castaño junto a una joven de 22 años.

Ambos fueron trasladados al Hospital Regional Ramón Carrillo, donde se constató el fallecimiento del hombre. Su acompañante sufrió múltiples golpes y recibió asistencia médica.

Mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro, la comunidad de Central Argentino despide con profundo dolor a Julián Castaño, a quien recordará por su dedicación, su vocación de servicio y el amor que sentía por la institución.