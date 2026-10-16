Argentinos Juniors venció a Banfield con un golazo y alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual

El Bicho se impuso por 1-0 en el estadio Florencio Sola con un tremendo zurdazo de Matías Giménez Rojas.

Hoy 17:23

Argentinos Juniors consiguió una victoria fundamental en su pelea por los primeros puestos del fútbol argentino. El equipo dirigido por Nicolás Diez derrotó 1-0 a Banfield, en condición de visitante, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, y escaló a lo más alto de la Zona B, además de alcanzar a Boca Juniors en la cima de la tabla anual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El único gol del encuentro llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Giménez Rojas sacó un potente remate de zurda que terminó en el fondo de la red y le permitió al Bicho quedarse con tres puntos de enorme valor.

El triunfo en el estadio Florencio Sola le permitió al conjunto de La Paternal alcanzar las 25 unidades en la Zona B, mientras que en la tabla anual llegó a 54 puntos, la misma cantidad que Boca, que conserva el primer puesto gracias a una mejor diferencia de gol.

Un golazo de Matías Giménez Rojas para el triunfo de Argentinos

El encuentro se mantuvo igualado hasta los 20 minutos del complemento, cuando apareció Matías Giménez Rojas para marcar la diferencia.

El futbolista de Argentinos Juniors conectó una potente definición de zurda que dejó sin posibilidades al arquero de Banfield y desató el festejo del conjunto visitante.

El tanto fue suficiente para que el Bicho se impusiera por 1-0 y consiguiera un resultado que lo posiciona como uno de los principales protagonistas de la recta final del campeonato.

Argentinos es líder de su zona y alcanzó a Boca en la tabla anual

Con esta victoria, Argentinos Juniors llegó a los 25 puntos y se convirtió en el líder de la Zona B del Torneo Clausura, a la espera de los resultados de los demás equipos que también pelean por los primeros lugares.

Además, el conjunto dirigido por Nicolás Diez dio un paso importante en la tabla anual, donde alcanzó las 54 unidades e igualó la línea de Boca Juniors.

Sin embargo, el Xeneize se mantiene por encima del Bicho debido a su mejor diferencia de gol, por lo que ambos equipos continúan protagonizando una ajustada disputa en la clasificación general.

De esta manera, Argentinos ratificó su buen presente y sumó una victoria que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el cierre de la temporada.

Banfield sufrió un duro golpe antes del clásico contra Lanús

La otra cara del encuentro fue Banfield, que no pudo hacerse fuerte como local y terminó sufriendo una derrota en un momento delicado de su calendario.

El Taladro cayó 1-0 en el Florencio Sola y llegará golpeado a su próximo compromiso, nada menos que el clásico del Sur frente a Lanús.

La derrota representa un resultado adverso para el conjunto banfileño, que ahora deberá cambiar rápidamente de página para afrontar uno de los partidos más importantes para sus hinchas.

Mientras tanto, Argentinos Juniors celebró un triunfo clave que lo dejó en la cima de la Zona B y a la par de Boca en la tabla anual, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del Torneo Clausura 2026.