Un trabajador rural sufrió un grave golpe en la cabeza al chocar contra un limitador de altura en Vilelas

El hombre de 34 años viajaba de pie en la caja de carga de un vehículo cuando impactó contra una estructura metálica ubicada en uno de los accesos a la localidad. Fue asistido en Quimilí y posteriormente derivado al CIS Banda para estudios de mayor complejidad.

Hoy 17:36

Un trabajador rural de 34 años sufrió un traumatismo de cráneo luego de impactar su cabeza contra un limitador de altura instalado en uno de los accesos a la localidad de Vilelas, en el interior de Santiago del Estero. Debido a las lesiones sufridas, debió ser trasladado a distintos centros de salud para recibir atención médica.

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Según los primeros datos, el damnificado fue identificado como Cristian Gabriel Ramírez, de 34 años, domiciliado en Arroyos del Medio, provincia de Misiones, quien se encontraba realizando tareas laborales en un campo de la zona.

El hombre viajaba junto al encargado del establecimiento rural, de apellido Rodríguez, domiciliado en Quimilí, y otros compañeros de trabajo. El grupo se desplazaba en un vehículo de carga, mientras varios de sus ocupantes viajaban en la caja trasera.

El accidente ocurrió cuando el rodado ingresaba a Vilelas por una calle de ripio. En esas circunstancias, Ramírez, quien viajaba de pie, no advirtió la presencia de un arco construido con rieles metálicos, colocado para impedir el paso de vehículos que superen una determinada altura.

Como consecuencia, impactó violentamente su cabeza contra uno de los rieles, lo que le provocó lesiones que requirieron asistencia médica urgente.

Tras el hecho, el trabajador fue trasladado al Hospital Zonal de Quimilí, donde recibió las primeras atenciones. Luego de ser examinado por el médico de guardia, se dispuso su derivación al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, con el objetivo de realizarle estudios de mayor complejidad y evaluar el alcance de las lesiones.

En el caso tomó intervención la Dra. Belkis Alderete, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.