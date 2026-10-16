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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2026 | 18º
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EN VIVO | Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentan con la necesidad de volver al triunfo

La Lepra mendocina intentará dejar atrás la dura goleada sufrida ante Rosario Central, mientras que el Matador llega con cinco derrotas consecutivas y necesita sumar.

Hoy 18:05

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 17.30, a Tigre en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque con objetivos diferentes en la recta final de la fase regular.

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TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tigre Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
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