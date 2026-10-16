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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2026 | 18º
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EN VIVO | Platense y Lanús se ven las caras en Vicente López en un duelo que promete

El Calamar buscará extender su invicto de tres partidos, mientras que el Granate llega en gran forma tras sumar 13 de los últimos 15 puntos.

Hoy 17:35

Platense y Lanús se enfrentarán este sábado 17 de octubre, desde las 17.30, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como protagonistas a dos equipos que atraviesan rachas positivas y buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

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